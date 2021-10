Andrea Delogu, chi è il presunto fidanzato Luigi Bruno avvistato con la conduttrice fra le vie di Milano

Chi è

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, dal quale si sarebbe separata nel gennaio 2021, la conduttrice Andrea Delogu sembra aver definitivamente voltato pagina. Alcune immagini pubblicate dai giornali in questi giorni, fugherebbero ogni dubbio. La presunta coppia è stata pizzicata intenta a scambiarsi teneri baci tra le vie milanesi. Stiamo parlando di Luigi Bruno, fotomodello molto conosciuto dalle agenzie dell’alta moda.

Andrea Delogu, dopo l’ex marito Francesco Montanari il flirt con Luigi Bruno

Andrea Delogu sembra aver archiviato definitivamente la storia con l’ex marito Francesco Montanari, con cui è stata sentimentalmente legata dal 2016 al 2021.

Dopo alcuni mesi dalla separazione, la conduttrice romagnola si sarebbe stata avvistata insieme a un nuovo ragazzo, forse pronta a incominciare un nuovo capitolo della sua vita. Si tratterebbe di Luigi Bruno, fotomodello molto noto negli ambienti dell’alta moda milanese. Attualmente non sarebbe giunta nessuna conferma da parte della conduttrice sulla relazione, tuttavia gli scatti rubati da Diva e Donna che li ritraggono scambiarsi appassionati baci, sembrerebbero fugare ogni dubbio.

Chi è Luigi Bruno: fotomodello avvistato al fianco di Andrea Delogu

Luigi Bruno, il nuovo presunto fidanzato di Andrea Delogu, è un giovane fotomodello attualmente residente a Milano. I capelli mori e occhi scuri, i 185 centimetri di altezza e i marcati lineamenti del viso lasciano proprio pensare ad un modello da prima pagina. Lavora per una prestigiosa agenzia di alta moda, che opera non solo su Milano ma anche su Londra e Parigi e collabora con importanti brand come Fendi, Chanel, Calvin Klein, Prada e molti altri.

Secondo alcune fonti potrebbe essere più giovane della conduttrice Andrea Delogu, che ha attualmente 39 anni, ma al momento questo dato non troverebbe ancora conferma. Sulla sua vita privata infatti non si sa molto e la presunta coppia, per ora, sembrerebbe voler mantenere il totale riserbo sull’ipotetica liaison.

Andrea Delogu: vita privata e carriera della conduttrice

Per quanto riguarda la vita della conduttrice, Andrea Delogu nasce a Cesena il 23 maggio del 1982 e ha due fratelli, Barbara ed Evan. Trascorre la sua infanzia nella comunità di San Patrignano a Coriano, centro di recupero per tossicodipendenti dove i genitori della scrittrice si sono conosciuti.

Esordisce nel mondo dello spettacolo come ballerina a Mai dire domenica, tuttavia grazie al suo talento e alla brillante personalità riesce a conquistare ruoli sempre più centrali come conduttrice. Nel 2014 pubblica anche il suo primo romanzo, La collina, che racchiude con un pizzico di fantasia l’essenza della comunità di Coriano, dove la conduttrice è cresciuta. Per quanto riguarda la sua vita privata, Andrea Delogu si è sposata con Francesco Montanari nel 2016. Tuttavia pare che fra loro fossero frequenti le crisi di coppia e a inizio 2021, i due si sono lasciati.