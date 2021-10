Fast & Furious 8: Vin Diesel e la sua famiglia tornano insieme su Italia1. Trama, cast e trailer

TV e Spettacolo

Sugli schermi del canale Mediaset va in onda l'ottavo capitolo della famosa saga rimasta orfana per la prima volta dello scomparso Paul Walker.

Nella prima serata di giovedì 28 ottobre 2021 su Italia1 torna in onda la lunga saga cinematografica dedicata ai bolidi più veloci del cinema. Il film Fast & Furious 8 verrà trasmesso sulla rete Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa e riporterà sul piccolo schermo Vin Diesel e tutta la sua conosciuta famiglia, rimasta qui orfana per la prima volta del compianto Paul Walker. Leggi il cast e la trama del film dove l’amato Dominic Toretto dovrà vedersela con i suoi stessi amici dopo aver stretto un patto con una donna misteriosa interpretata da Charlize Theron.

Fast & Furious 8: il cast e le curiosità della pellicola

Fast & Furious 8 (dal titolo in lingua originale di The Fate of the Furious ma noto anche solo come Fast 8), è un film del 2017 diretto da F.

Gary Gray, regista statunitense che si occuperà solo di questa pellicola della saga composta dai 9 famosi film.

Dopo le vicende del settimo film, nel quale compare per l’ultima volta nella serie lo scomparso Paul Walker, torna un’altra volta Vin Diesel nei panni del duro Dominic Toretto e tutta la sua famosa famiglia al seguito.

Spazio dunque agli attori Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel oltre ai personaggi interpretati dai duri Dwayne Johnson e Jason Statham.

In questo film fa il suo debutto per la prima volta nella saga anche l’apprezzatissima Charlize Theron che interpreta Cipher, una geniale hacker che tutte le intenzione di mettere al tappeto il gruppo guidato da Domenic Toretto.

Fast & Furious 8: la trama del film

Per ovvie ragioni, Brian e Mia si sono messi alle spalle le scorribande della famiglia da ormai un anno anche se in questo film avrebbero anche bisogno di loro per la nuova minaccia mondiale che incombe sul mondo intero.

Dom viene infatti avvicinato dal misterioso personaggio di Cipher, che si scoprirà essere una cattivissima hacker, che ricattandolo con una foto misteriosa lo porta dalla sua parte nel suo piano contorto. La famiglia si ritroverà così orfana del loro leader ma con in più i duri Hobbs e Shaw, evasi di prigione e raggiunti da Nessuno per aggiungerli alla squadra. La minaccia che Cipher vuole attuare prevede il furto di una potente bomba che con l’aggiunta dell’utilizzo di un sistema informatico misterioso potrebbe mettere a tappeto il mondo intero.