Georgina Rodriguez incinta di due gemelli: Cristiano Ronaldo sarà papà per la quinta volta

Gossip

La famiglia Ronaldo-Rodriguez è pronta per allargarsi. Georgina Rodriguez è in dolce attesa e a comunicarlo al mondo è proprio la coppia, che sui social pubblica una foto con Cristiano Ronaldo e la compagna sorridenti e con un’ecografia che non lascia spazio all’immaginazione. Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono inoltre in attesa di due gemelli.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo aspettano due gemelli

A dare la notizia era stato il magazine spagnolo Hola!

che intitolava così lo scoop: “Esclusiva mondiale: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez aspettano un altro figlio”. Ma la conferma è arrivata il 28 ottobre direttamente dai social della coppia di genitori del momento. Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno pubblicato uno scatto che li vede ritratti insieme e con un’ecografia che conferma le voci e attesta l’affidabilità: Georgina è di nuovo incinta e di due gemelli.

Georgina aveva già parlato della volontà di diventare nuovamente madre durante un’intervista a Hola!, in cui aveva dichiarato che “Il mio desiderio di maternità è molto forte, spero di avere altri figli“.

La compagna di Ronaldo aveva poi continuato parlando della situazione lavorativa: “Anche se i miei figli sono la cosa più importante, sono una donna e voglio lavorare per essere autonoma”.

La famiglia si allarga per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo attualmente vivono in Inghilterra, dopo che il calciatore ha deciso di lasciare la Juventus per tornare nella sua amata squadra, il Manchester United. I due però non vivono da soli, a fargli compagnia ci sono i quattro figli di Cristiano Ronaldo. Il primo è Cristiano Junior, nato nel 2010, quando il calciatore aveva una relazione con la modella Irina Shayk.

Nel 2017 ,invece, sono nati i gemelli Eva e Mateo (avuti con la maternità surrogata) e l’ultimogenita (per ora) Alana Martina Dos Santos Aveiro, nata anche lei nel 2017 da Georgina Rodriguez.

Sotto il tetto ora sono in sei e vivono tutti in Inghilterra, dove pare che si siano integrati tutti alla perfezione e tutti studiano alla Ryleys School, un’esclusiva scuola d’élite (eletta la migliore scuola del Paese) che si trova ad Alderley Edge, nel Cheshire, registrata come scuola propedeutica mista per bambini dai 12 mesi agli 11 anni.

Come dicevamo, tutti sotto lo stesso tetto.