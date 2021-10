La versione di Fiorella: la cantante Fiorella Mannoia torna su Rai3 oggi giovedì 28 ottobre. Gli ospiti

Programmi TV

Va in onda oggi il secondo appuntamento settimanale con la nuova trasmissione di Fiorella Mannoia che racconta gli eventi più importanti del giorno in un particolare ricordo.

Fiorella Mannoia ha ormai preso un posto fisso nella programmazione di Rai3 con il suo programma in seconda serata che porta sullo schermo una rivisitazione del Almanacco del giorno dopo. Il programma La versione di Fiorella vuole essere un omaggio che 3 volte a settimana racconta gli eventi accaduti in quello stesso giorno e li omaggia o ricorda con la sua intensa chiave musicale e con l’aiuto di svariati ospiti ed amici. Il secondo appuntamento settimanale con il programma va in onda oggi giovedì 28 ottobre 2021 a partire dalle ore 23:30 circa su Rai3.

La versione di Fiorella: il secondo appuntamento questa sera su Rai3

Fiorella Mannoia è diventata la protagonista della seconda serata di Rai3 grazie al triplice appuntamento con La versione di Fiorella che va in onda ogni lunedì, giovedì e venerdì.

Il nuovo programma condotto dalla cantante è una sorta di rilettura in chiave più ampia dell’Almanacco del Giorno dopo, la storica ed iconica trasmissione di Rai1 che raccontava i fatti del giorno.

Alla cantante e conduttrice il compito di fornire una rilettura, raccontano gli eventi accaduti nello stesso giorno della messa in onda del programma, ma in altri anni e in altre parti del mondo, festeggiando anche i compleanni e le ricorrenze di quella data.

In ogni appuntamento Fiorella Mannoia avrà al suo fianco svariati ospiti che la aiuteranno nel racconto portando la propria esperienza ed i propri ricordi diretti o indiretti dei fatti accaduti nel giorno in questione. Ovviamente non mancano la musica ed i filmati di repertorio utilizzati per tracciare la particolare narrazione che porterà gli amici presenti in ongi puntata a prestarsi in canzoni o letture emozionanti.

La versione di Fiorella: gli ospiti della puntata di giovedì 28 ottobre

Il secondo appuntamento con La versione di Fiorella vedrà al fianco dell’apprezzata cantante anche due ospiti molto amati dai giovani come il rapper e cantautore Willie Peyote ed il fumettista Zerocalcare.