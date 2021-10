DIA 1991 – Parlare poco. Apparire mai: il film in onda su Rai3 venerdì 29 ottobre 2021

Programmi TV

A trent’anni dalla nascita della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia italiana, va in onda su Rai3 uno speciale film che racconta la nascita di questo importante organo della giustizia italiana. L’appuntamento è fissato in prima visione esclusiva sul canale Rai a partire dalle ore 21:20 di venerdì 29 ottobre 2021. La pellicola DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai racconta la storia della lotta alle mafie condotta da questo speciale nato da un’intuizione di Giovanni Falcone nel 1991, fino ad arrivare anche alle inchieste più recenti.

DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai: il film in onda su Rai3

DIA 1991 – Parlare poco Apparire mai arriva in prima visione assoluta su Rai3 venerdì 29 ottobre 2021, il film scritto da Diana Ligorio e diretto da Leonardo Dalessandri e coprodotto dalla stessa Rai Cinema.

Un appuntamento imperdibile a ormai 30 anni dall’istituzione della DIA, la Direzione investigativa antimafia, che nacque poco prima della strage di Capaci. Il film racconta la lotta alla mafia in 30 anni di attività del corpo speciale portando sullo schermo le storia di uomini e donne solitamente di poche parole, per ovvi motivi, raccontando la loro esperienza come investigatori abituati ad agire nell’ombra per il bene delle collettività.

Diversamente da come si potrebbe pensare, l’organizzazione è presentata non dal suo vertice ma bensì dalla sua base, portando a galla in minima parte quello Stato invisibile ai più ma che lavora costantemente sotto copertura e nell’anonimato.

“Catturano latitanti, fanno centinaia di arresti, aggrediscono i patrimoni delle mafie. In occasione del 30° anniversario della struttura voluta da Giovanni Falcone“, si legge sul profilo Twitter ufficiale dell’Ufficio stampa Rai.

Poco dopo, sempre su Rai3, in seconda serata, andrà in onda una puntata di Frontiere, con Franco Di Mare e come ospite Giuseppe Ayala, magistrato tra le prime persone a giungere sul luogo della strage di Capaci.