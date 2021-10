Gemma Galgani e Costabile: la Dama torinese racconta un bacio da sedici minuti. La reazione di Tina Cipollari

Uomini e Donne

Dopo un inizio di stagione complicato, finalmente, Gemma Galgani ha trovato un corteggiatore che le provoca grandi emozioni. I due si sono lasciati andare a baci passionali, ripresi anche durante un’esterna tra di due.

Nelle ultime puntate nel dating show, Gemma Galgani e Costabile hanno raccontato di un bacio lungo sedici minuti, sconvolgendo Tina Cipollari.

Gemma Galgani e Costabile: l’uscita insolita fuori da occhi indiscreti

Continua a gonfie vele la conoscenza tra Gemma Galgani e Costabile.

I due hanno sconvolto telespettatori e pubblico in studio con un racconto shock. La discussione è cominciata dal racconto di Costabile sull’uscita della sera prima: “Siamo stati al ristorante a cena… Abbiamo fatto un giro per Roma.. E alla fine abbiamo imboccato una strada senza uscita, ci siamo fermati in macchina e abbiamo riportato l’orologio a 50 anni fa… Si pomiciava in macchina“.

Tina Cipollari è balzata sulla sedia all’istante: “Vi immaginate la scena?… Meno male che era una strada senza uscita… Pensa tu cos’ho rischiato?… Un racconto così non me l’aspettavo“.

Gemma Galgani e Costabile: il lungo bacio

Gemma Galgani e Costabile hanno raccontato di essersi appartati durante la loro ultima uscita. Ma la Dama torinese ha aggiunto un ulteriore dettaglio piccante, come raccontato da Maria De Filippi: “Ha riportato un minutaggio di un bacio… Sedici minuti“.

Gemma Galgani ha raccontato alla redazione di essersi baciata con Costabile per ben sedici minuti. Tina Cipollari non ha dato credito alle parole della Dama torinese: “Torno a casa vado a raccogliere le olive… Le cavolate che dice sta donna… Per di attirare l’attenzione dei giovani“. E ancora: “Ma tu hai idea sedici minuti quanto sono lunghi, che già un bacio che dura un minuto è un’eternità“.

Gemma Galgani ha, allora, un po’ ritrattato la sua versione: “È stata una battuta, mica stavo con l’orologio a cronometrare?… Interminabili…. Dei baci molto belli, molto passionali… Stavo soffocando“.