Matteo Fioravanti sceglie Noemi Baratto a Uomini e Donne, ma non è l’unica scelta della puntata: i video

Uomini e Donne

Una puntata piena di emozioni e colpi di scena, quella del 29 ottobre di Uomini e Donne. Matteo Fioravanti ha scelto anticipatamente Noemi Baratto.

Anche nel trono over, Antonio e Angela hanno deciso di lasciare lo studio del dating show tra i petali rossi.

Matteo Fioravanti sceglie Noemi Baratto: la decisione travagliata

Matteo Fioravanti, contro ogni previsione, è stato il primo tronista a decidere di scegliere in quest’edizione di Uomini e Donne. La scelta è stata anticipata e non organizzata.

In realtà, fino a quando non sono scesi i petali rossi, neanche il tronista stesso sapevo davvero che avrebbe scelto. Sì, perché la decisione di uscire dal programma è stata molto sofferenza, tanto da farci più di mezza puntata.

Per un tempo indefinito il tronista voleva palesemente mandare a casa tutti e stare con Noemi Baratto, ma cercava di dissimulare per non lasciare il prezioso trono. Diceva cose importanti e poi se ne pentiva: “Ogni volta che io parlo di qualcuno, parlo di lei… Non è normale… Mi sta a levà la voglia di conoscere altre persone”. Ogni volta che Maria De Filippi provava a spingerlo alla scelta, il ragazzo faceva dieci passi indietro: “Matteo sei sicuro di non voler scegliere tu?… La tua paura qual è?… Se hai la testa su Noemi… Allora sceglila… Non ci sono dei presupposti diversi Matteo per fare una scelta di quelli che stai raccontando“.

Il tronista non si è convinto neanche quando è stato incitato da tutto lo studio. Solo quando Maria De Filippi ha messo direttamente la musica per il ballo della scelta, Matteo Fioravanti si è alzato e ha scelto Noemi Baratto. Il momento, poi, è stato molto emozionante, ma il modo in cui è arrivato, lascia veramente a desiderare.

Matteo Fioravanti sceglie Noemi Baratto, anche Antonio lascia il programma con Angela

Dopo la scelta di Matteo Fioravanti e Noemi Baratto, a Uomini e Donne è arrivato un altro momento emozionate. Molto più sentita e ragionata la scelta di comune accordo di Antonio e Angela, protagonisti del trono over. I due hanno lasciato il programma per viversi fuori. Antonio ha speso parole molto toccanti per la sua Dama: “La donna che ho cercato sempre, che non avevo trovato e che pensavo di non trovare più, è lei“.

Angela, dal canto, suo, si è detta innamorata: “Io sono innamorata Maria… Mi sono innamorata una sola volta nella vita e forse questa volta mi sono innamorata di più“.

Una scelta davvero romantica e sentita.