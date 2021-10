Myriam Catania e il marito Quentin Kammermann, l’attrice annuncia una svolta: “Faremo un tentativo”

Gossip

L’attrice Myriam Catania, in una recente intervista, ha raccontato della sua storia e del matrimonio con il marito Quentin Kammermann. L’attrice ha rivelato che c’è effettivamente stata una profonda crisi che li ha visti travolti e ha messo in bilico il loro matrimonio.

Myriam e Quentin, il matrimonio in crisi: la rivelazione dell’attrice

Myriam Catania e Quentin Kammermann si sono conosciuti nel 2016 a Ibiza, poco dopo la fine della relazione tra l’attrice e il collega Luca Argentero.

Nel 2017 la coppia ha dato alla luce il loro primo figlio Jacques e come è naturale pensare la nascita del piccolo ha portato con sé una grande gioia, ma anche una crisi profonda nella coppia. Nel 2020 Myriam Catania è entrata a far parte della casa più famosa d’Italia, il Grande Fratello Vip, e durante questo periodo pare siano iniziati i primi problemi con il marito.

Nonostante durante la permanenza della Catania nella Casa il marito le abbia inviato un messaggio di sprono e pieno di amore, che aveva fatto commuovere i telespettatori, al ritorno di lei a casa sono iniziate le prime avvisaglie di una rottura.

Tanto che Kammermann aveva annunciato la crisi su Instagram: “Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e Myriam abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia“. Dopo la rivelazione, però, la coppia sembra essere rimasta insieme per il bene del figlio Jacques.

Myriam Catania e Quentin Kammermann: gli sviluppi nella storia

Nel 2020, durante un’intervista a Verissimo, Myriam Catania aveva parlato di una crisi profonda “Tra noi c’è stato un periodo di crisi molto profonda. Mio marito era tornato in Francia, tra di noi erano subentrati problemi di coppia, problemi personali e anche problemi lavorativi.

Il nostro bambino, Jaques, era ancora molto piccolo, per noi è stato un momento terribile e molto complicato”.

Ultimamente, invece, pare essere tornato nuovamente il sereno. A Nuovo, l’attrice ha dichiarato: “A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima“. Poi aggiunge: “Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia.

– La città dove vive il pubblicitario Kammermann – Sono felice di trasferirmi da lui: Marsiglia è una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese.”