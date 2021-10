Rossano Rubicondi è morto: aveva 49 anni, modello e quarto marito di Ivana Trump. Il saluto di Simona Ventura

Gossip

È morto Rossano Rubicondi: lutto improvviso nel mondo dello spettacolo, è scomparso il modello e quarto marito di Ivana Trump. Aveva 49 anni ed ha anche partecipato a Ballando con le Stelle. Tra i primi a dare l’ultimo saluto a Rubicondi c’è Simona Ventura, che ha affidato ad un tweet il suo dolore.

Morto Rossano Rubicondi: il modello aveva 49 anni

Rossano Rubicondi si è spento oggi a 49 anni: il personaggio televisivo, attore e modello italiano è scomparso per cause al momento non rivelate.

Nato nel 1972, era diventato celebre anche per il matrimonio assieme a Ivan Trump, di cui è stato quarto marito. Nello stesso anno del matrimonio, il 2008, ha partecipato alla sesta edizione del reality L’Isola dei Famosi, condotto proprio da quella Simona Ventura che ne ha dato l’addio con un tweet. La conduttrice ha scritto: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP #rossanorubicondi”. Ha anche aggiunto una foto di loro due insieme.

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP 🌹#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

Rossano Rubicondi: chi era il modello ed ex marito di Ivana Trump

Dopo gli inizi da modello e il celebre matrimoni con l’ex di Donald Trump, si è imposto come personaggio televisivo italiano molto rinomato.

Nel 2009 ha condotto il programma Cupido assieme a Federica Panicucci. Ha recitato come attore anche in Natale a Beverly Hills, dove ricopriva un ruolo-parodia di se stesso, ironizzando sulla sua apparente attrazione per donne più anziane. La collaborazione con l’Isola dei Famosi è proseguita nel 2010, quando ha fatto da inviato del reality. Seguono poi lavori per Sfilata d’amore e moda e di nuovo concorrente a L’Isola dei Famosi 2012.

Nel 2018, inoltre, ha partecipato come ballerino per una notte a Ballando con le Stelle, proprio assieme a Ivana Trump. Secondo quanto riportato in questi minuti, non è nota la causa di morte di Rossano Rubicondi.