Uomini e Donne anticipazioni 29 ottobre: in studio i petali rossi. La prima scelta del trono classico

Uomini e Donne

Tra i quattro tronisti scelti per l’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, quello che sembrava più diffidente sulla reale possibilità di trovare un amore nel dating show era Matteo Fioravanti. Infatti, Joele Milan ha subito puntato Ilaria e ha anche dovuto lasciare il programma televisivo per il suo tentativo di sentire anche al di fuori del programma la corteggiatrice.

Andrea Nicole Conte ha costruito dei percorsi importanti nel dating show, con diversi corteggiatori. Roberta Ilaria Giusti, invece, solo nelle ultime puntate sembra essere riuscita a concretizzare qualcosa di più con Luca e Samuele.

Matteo Fioravanti, malgrado il feeling palese per Noemi, continuava a parlare di difficoltà a fidarsi. Ma a Uomini e Donne secondo le anticipazioni della puntata del 29 ottobre, arriveranno i petali rossi proprio per il tronista romano, come riportato da Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne anticipazioni 29 ottobre: l’emozione di Matteo Fioravanti

Matteo Fioravanti ha cambiato proprio del tutto il suo atteggiamento a Uomini e Donne. Il tronista, nell’ultima puntata del dating show, ha sconvolto pubblico e corteggiatrici per il suo atteggiamento molto diverso dal solito.

Dal consueto modo di fare spavaldo, abbiamo assistito, improvvisamente, a un Matteo Fioravanti molto emozionato e indeciso.

Il tronista ha perfino pianto e ha fatto fatica a parlare, dopo la messa in onda della sua esterna con la corteggiatrice Noemi. Raffaella Mennoia ha spiegato il modo di fare del ragazzo: “Tutto sentimenti Matteo, fa una gran fatica a esprimerli… Molto sensibile“.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 29 ottobre, le forti emozioni provate porteranno il tronista a una scelta.

Uomini e Donne anticipazioni 29 ottobre: Matteo Fioravanti sceglie Noemi

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 29 ottobre, Matteo Fioravanti sceglierà Noemi. Il tronista non riuscirà più a proseguire il suo percorso nel dating show, lontano dalla ragazza: “Sei tu il problema“.

Così a sorpresa, Matteo Fioravanti sarà il primo tronista a effettuare una scelta nell’edizione 2021/2022 del dating show. Noemi risponderà positivamente alla scelta del tronista romano e i due lasceranno il programma, come di consueto, sotto una cascata di petali rossi.