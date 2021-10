Adriana Volpe accusa Manuel Bortuzzo e difende Lulù al GF Vip: “Hai fatto una battaglia per allontanarla”

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo ha ricevuto un sonoro ammonimento al Grande Fratello Vip, dopo il suo progressivo riavvicinamento a Lulù Selassié. A prendere le difese della ragazza è Adriana Volpe, che invita il nuotatore a non farla soffrire ulteriormente dopo il tira e molla delle ultime settimane. L’intervento dell’opinionista del reality riceve l’applauso del pubblico.

Adriana Volpe contro Manuel Bortuzzo: il parere dell’opinionista

Il riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip ha generato dubbi e scetticismo in molti telespettatori, e non solo.

In studio anche Adriana Volpe, opinionista del reality al fianco di Sonia Bruganelli, ha decisamente avuto qualcosa da ridire su questo tira e molla delle ultime settimane. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, la Volpe ha preso parola rivolgendosi direttamente al giovane nuotatore.

Secondo l’opinionista, il ragazzo tenderebbe a giocare un po’ con i sentimenti di Lulù: prima avvicinandosi a lei, poi chiedendone il distacco, per poi riprenderla al suo fianco. Atteggiamento che ha generato più di un’illusione nella coinquilina, come fa notare la Volpe al gieffino: “Ti dico solo ti prego, non illuderla.

Perché nelle settimane precedenti hai fatto una battaglia per allontanarla, e lei ne ha sofferto. È comunque una ragazza che ha dimostrato, nei suoi racconti, di avere delle grosse fragilità. Quindi ti dico, per favore: abbi un occhio di riguardo“.

Adriana Volpe a Manuel Bortuzzo: “Ti dico le cose dirette“

L’ammonimento di Adriana Volpe a Manuel Bortuzzo ha generato l’applauso generale del pubblico, che si è trovato d’accordo con il suo intervento. L’opinionista ha voluto parlarne con lui in maniera così sincera e senza lasciarsi impietosire, come lo stesso ragazzo aveva più volte esplicitamente richiesto a inizio reality: “Tu quando sei entrato hai detto: ‘Io non voglio sconti’.

Quindi io non ne faccio e ti dico le cose dirette, come penso. Andrei un po’ in protezione su Lulu, perdonami. Perché sennò non fai i giochini, che la allontani, poi la prendi nel letto, poi la riallontani. Anche no“.

È tempo dunque per Manuel Bortuzzo di fare chiarezza con se stesso e con i propri sentimenti, al fine di non provocare ulteriore dolore a Lulù che appare visibilmente presa da lui.