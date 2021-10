Ainett Stephens eliminata al televoto al Grande Fratello Vip: commozione in Casa, Manila Nazzaro in lacrime

Grande Fratello

Ainett Stephens è la nuova concorrente eliminata al Grande Fratello Vip. La showgirl ha perso al televoto contro Carmen Russo e Francesca Cipriani, altre due grandi protagoniste di questa edizione. Fortissima commozione nella Casa per una perdita così importante: Manila Nazzaro scoppia in lacrime dopo aver appreso l’esito del televoto, per poi lasciarsi andare a un lungo abbraccio con Ainett prima della sua uscita.

Ainett, Francesca e Carmen al televoto al GF Vip

Al Grande Fratello Vip va in scena una nuova eliminazione, frutto di un televoto che ha visto 3 grandi protagoniste contendersi la permanenza nella Casa.

Ainett Stephens, Carmen Russo e Francesca Cipriani sono le ‘Vippone’ finite in nomination durante la scorsa puntata. Anche questa volta, dopo l’uscita di Raffaella Fico di una settimana fa, a dover abbandonare il gioco è un volto femminile.

In lizza 3 grandi donne, protagoniste di 3 differenti percorsi a Cinecittà. Ainett Stephens, dopo gli iniziali dissapori con Soleil Sorge e Alex Belli, è riuscita a fare chiarezza e a ritrovare la serenità nella Casa, che troppo spesso si era lasciata scappare. Francesca Cipriani ha invece fatto parecchio parlare di sé per la sua storia d’amore con il fidanzato Alessandro, oltre che per un’innata simpatia e per un pizzico di pazzia.

Carmen Russo, infine, rappresenta ormai uno dei punti di riferimento della Casa per tutti i suoi coinquilini, anche se nell’ultima settimana ha avuto più di uno scontro con Katia Ricciarelli.

Ainett Stephens eliminata al televoto

Tuttavia una nuova eliminazione è alle porte e una tra Ainett Stephens, Francesca Cipriani e Carmen Russo è costretta ad abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip.

Il primo comunicato di serata annuncia la prima ‘Vippona’ salva: si tratta di Carmen Russo. Sino al verdetto definitivo, che condanna all’eliminazione Ainett Stephens.

Grande sconcerto in salone, con i concorrenti che abbracciano la showgirl prima della sua uscita dalla Casa. A prendere male l’esito del televoto è, in particolare, Manila Nazzaro. La concorrente crolla in lacrime seduta sul divano, supportata dai compagni e abbracciata fortemente dalla stessa Ainett. Le due donne, infatti, hanno stretto un forte legame di empatia e amicizia. Dopo un lungo abbraccio, Ainett saluta definitivamente i compagni ed esce dalla fatidica Porta Rossa.