Amici di Maria De Filippi anticipazioni domenica 31 ottobre: oltre agli allievi i protagonisti saranno i grandi ospiti

Stando alle anticipazioni la nuova puntata stagionale del talent show svelerà tante sorprese ai molti fan della trasmissione, con un gradito tuffo nel passato in compagnia di vecchi amici della trasmissione. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda nella sua collocazione della domenica pomeriggio dalle ore 14:45 di domenica 31 ottobre 2021 sempre su Canale5. I numerosi fan della trasmissione si gustaranno la puntata registrata lo scorso mercoledì dove gli allievi si sono nuovamente esibiti sotto gli occhi di alcuni giudici speciali. Scopriamo insieme le anticipazioni della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi e vediamo ciò che è successo nella scuola più ambita d’Italia.

Amici di Maria De Filippi: quando va in onda la puntata del talent show

Maria De Filippi è pronta a condurre un nuovo appuntamento con la sua trasmissione dedicata ai giovani talenti italiani. Il nuovo appuntamento di stagione con l’amatissima trasmissione andrà in onda domenica 31 ottobre 2021 quando alle ore 13:55 circa tornerà la sfida a colpi di ascolti tra le amiche di vecchia data Maria De Filippi e Mara Venier.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni della puntata

Stando alle anticipazioni che circolano in rete in queste ore e che seguono la registrazione dell’ultimo appuntamento, la prossima puntata di domenica 31 ottobre 2021 regalerà al pubblico la presenza in studio di tanti famosi amici del talent che torneranno nelle vesti di giudici speciali.

Prima di vedere cosa è successo vi riportiamo invece il nome di due ospiti che saranno presenti in studio per presentare i loro nuovi progetti: Giuseppe Zeno, l’attore protagonista dell’ultima fiction di successo di Canale5 dal titolo Luce dei tuoi occhi, ed il cantante Michele Bravi, vecchia conoscenza del programma.

Il nuovo appuntamento pomeridiano con la scuola di Amici 2021 vedrà protagonista il cantante LDA, che cantando un singolo del padre Gigi D’Alessio non sarà di certo esente da critiche. Tornano in studio due amici della trasmissione che giudicheranno le performance degl allievi.

Sarà infatti l’indimenticato Garrison Rochelle a giudicare una gara di ballo mentre a Nek spetterà sancire il vincitore in una gara di cover. Intanto farà il suo ingresso nella scuola una nuova cantante chiamata Sissi che conquisterà tutti i giudici e sarà al centro delle loro attenzioni.