Carlo Conti annuncia il ritorno del Torneo di Tale e quale Show: la conferma del conduttore

Le parole del conuttore che anticipano il ritorno del format che mette contro i campioni della trasmissione delle ultime due edizioni. Tutte le novità in merito.

Carlo Conti ieri sera durante la settima puntata dello show ha annunciato un gradito ritorno per gli amanti del format campione di ascolti di Rai1. Stando alle parole del conduttore a novembre tornerà infatti il Torneo di Tale e quale Show che metterà di fronte in un’appuntamento speciale i 5 migliori cantanti Vip di questa edizione contro 5 provenienti da quella dell’anno scorso. Per il pubblico questo è di certo un gradito dietro front che gli permetterà di vedere una gara di alto livello tra i campioni più bravi.

Il Torneo di Tale e quale Show: una gara tra campioni

Inizialmente era solo una voce non confermata quella del ritorno della gara tra i migliori partecipanti alle ultime due edizioni di Tale e quale Show ma ci ha pensato direttamente il conduttore Carlo Conti a fare chiarezza sull’argomento.

Nel corso della settima puntata andata inonda ieri venerdì 19 ottobre 2021 il presentatore, a margine delle votazioni che stavano per sancire Ciro Priello nei panni di Massimo Ranieri come vincitore di puntata, ha infatti regalato al pubblico una gradita sorpresa annunciando il ritorno de Il Torneo di Tale e quale Show.

La competizione tra i 10 migliori imitatori delle ultime due edizioni si terrà venerdì 19 novembre 2021 in prima serata su Rai1. Un torneo di campioni che andrà in onda in una sola puntata tutta da gustarsi e che metterà di fronte il meglio delle ultime due edizioni di Tale e quale Show.

Carlo Conti lancia anche Tali e quali: le imitazioni della gente comune

Le novità annunciate dal conduttore non finiscono certo con il Torneo. Come annunciato dallo stesso conduttore nella puntata di venerdì 22 ottobre 2021, lui e la sua squadra stanno mettendo a punto 4 puntate speciali nelle quali finiranno al centro dell’attenzione dello show dove a farla da protagonista sarà la gente comune.

Carlo Conti lo ha ricordato anche nella puntata di ieri chiedendo a tutti gli interessati di farsi avanti con filmati dove poter mostrare il loro talento nelle imitazioni dei grandi della musica. Lo show dovrebbe andare in onda a gennaio per la gioia degli amanti del format.