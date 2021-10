Jo Squillo in lacrime di fronte a Michelle: “Sei una mamma del mondo”. Commovente sorpresa al GF Vip

Grande Fratello

Commozione e lacrime per Jo Squillo nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella diretta di questa sera la cantante riceve la visita a sorpresa della ‘figlioccia’ Michelle che, in giardino, la inonda di bellissime parole di affetto. “Sei una mamma del mondo” la confessione alla ‘Vippona’, in riferimento alle importanti battaglie da lei portate avanti e di cui si è spesso parlato nel corso delle dirette.

Jo Squillo incontra Michelle: commovente confronto in giardino

Jo Squillo riceve una bellissima sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip.

La cantante ritrova in giardino una ragazza davvero speciale, colei che ha voluto accogliere 3 anni fa nella sua famiglia: la ‘figlioccia’ Michelle. Il loro rapporto di simbiosi è evidente sin da subito ed entrambe viaggiano sulla stessa linea d’onda, condividendo il medesimo pensiero sulla vita e sui diritti fondamentali.

“Sei una mamma meravigliosa, sei una mamma del mondo. Sai quello che penso di te, che sai andare oltre le barriere del sangue. Sei unica, ti adoro, sai amare in modo così libero“: così la ragazza riempie di affetto Jo, colei che ha accolto nella sua famiglia insegnandole i principi fondamentali della vita.

A Jo Squillo arriva un importante incentivo ad andare avanti senza rinnegare se stessa: “Devi mantenere qua la tua identità e i tuoi valori. Sei ribelle e fortissima, sei andata sempre contro le regole imposte“.

Il messaggio a Jo Squillo: dal DDL Zan alle donne afghane

L’intervento della ragazza prosegue nel segno di alcune importanti battaglie portate avanti da Jo Squillo. A cominciare dalla tutela dei diritti del mondo LGBTQ+, per i quali nelle ultime ore è arrivata una brusca frenata a causa della mancata approvazione del DDL Zan in Senato.

Per questo la ragazza è entrata nel giardino della Casa sbandierando una bandiera della pace, per poi dare a Jo la brutta notizia: “Sono entrata con questa bandiera perché devi sventolarla oggi più che mai, perché il DDL Zan è stato affossato in Senato purtroppo“.

Non solo la tutela dei diritti degli omosessuali, ma anche quelli delle donne afghane scappate dal proprio Paese: “Volevo dirti che sono arrivate moltissime donne in Italia e tante ti hanno mandato messaggi di ringraziamento, bellissimi e commoventi“. E lancia un forte messaggio a Jo: “Parla alle ragazze, insegna la sorellanza come solo tu sai fare mami.

(…) Uniscile queste ragazze, perché solo unite siete forti. Parla anche con gli uomini qui dentro, e insegnali il rispetto che solo tu sai fare“.

Jo Squillo “mamma del mondo“: le parole di Michelle

Jo Squillo non trattiene le lacrime di fronte alle parole della ‘figlioccia’, alla quale rivolge una dolcissima dichiarazione: “Sei meravigliosa“. Alfonso Signorini ha seguito con grande trasporto il loro confronto, cercando di indagare di più circa il loro speciale rapporto. Il conduttore chiede alla ragazza da quanto conosca Jo: “Da tre anni.

Un incontro che ha cambiato la mia vita. Lei è una mamma del mondo e senza di lei io non ci so stare“.