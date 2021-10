Raffaella Fico contro Soleil Sorge al GF Vip, acceso confronto in giardino: “Un po’ di umanità in più”

Programmi TV

Raffaella Fico è ritornata nella Casa del Grande Fratello Vip per una vera e propria resa dei conti con Soleil Sorge. Nella puntata di ieri le due hanno avuto un confronto in giardino, nel corso del quale la riccia modella ha definito poco umana l’espressione ricevuta dall’ex coinquilina dopo la sua eliminazione. “Prima di essere una concorrente del GF, sono una donna e sono una mamma” lo sfogo della Fico.

Raffaella Fico contro Soleil Sorge e il suo “bye bi**h“: è polemica

Raffaella Fico è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip la scorsa settimana ma, nonostante la sua eliminazione, l’ex concorrente fa ancora parecchio parlare di sé.

La modella è ritornata a Cinecittà nel corso della puntata di venerdì 29 ottobre, per un ultimo confronto-scontro con la sua rivale nella Casa: Soleil Sorge. Tra litigi e polemiche tra le due non si è mai instaurato un buon rapporto, come dimostrato dalla reazione di Soleil quando la Fico ha dovuto abbandonare il gioco dopo il verdetto.

Non solo una risatina e un saluto con la mano, ma anche un’espressione dai molti giudicata irrispettosa.

“Bye bye bi**h” il saluto in lingua inglese con cui Soleil ha silurato la coinquilina per l’ultima volta. Traducendo l’espressione si ricorrerebbe all’utilizzo di una parolaccia: e proprio per questo motivo l’espressione della Sorge ha scatenato grandi polemiche, con Raffaella che si è sentita presa di mira da un insulto piuttosto pesante.

Raffaella Fico contro Soleil Sorge in giardino: “Un po’ di umanità“

Sentitasi oltraggiata per questo insulto, Raffaella Fico in giardino ha avuto una resa dei conti con Soleil Sorge. “Sono venuta qui per dirti: innanzitutto un po’ di umanità in più” il suo primo intervento.

La showgirl torna poi sul vero nocciolo della questione: l’espressione utilizzata in puntata dalla ‘rivale’. La Fico spiega: “Al netto di quello che può succedere nella Casa, si può essere amici o meno, però ci sono delle affermazioni che non vanno fatte, che sono di pessimo gusto e che feriscono la dignità di una persona. Io prima di essere una concorrente del GF, sono una donna e sono una mamma. Ti devo dire, sentirti dire determinate cose mi ha ferito moltissimo. Detto ciò non voglio fare una grande polemica su questo, ma mi sembra giusto ribadire che determinate espressioni non vanno fatte e che vanno oltre il gioco“.

Soleil Sorge si difende spiegando come quell’espressione non sia un oltraggio, bensì un modo ironico di salutare, in lingua inglese, una persona non particolarmente simpatica. “Il bye bi**h l’ho detto per ridere, era detto in modo giocoso” la difesa della ragazza. Le distanze tra le due, tuttavia, appaiono sempre più marcate.