Ronn Moss e i baci in Beautiful, l’attore svela un inedito retroscena a Verissimo: “Mi ero dimenticato…”

Ronn Moss ha ripercorso la sua brillante avventura a Beautiful e, a Verissimo, ha rivelato un inedito retroscena sui baci sul set. L’attore è stato protagonista di storiche passioni, matrimoni, divorzi ma, tornato a casa dopo le riprese, riscoprì proprio dalla fidanzata Devin la bellezza del bacio. Non finto come quello sul set, ma un bacio in tutta la sua purezza: “Mi ero dimenticato come si faceva“.

Ronn Moss e il grandioso viaggio a Beautiful: il suo ricordo a Verissimo

Ronn Moss è stato una delle colonne portanti della storica soap opera Beautiful.

Nei panni dell’affascinante Ridge Forrester, l’attore ha fatto sognare un’intera generazione prima di dire addio al set e rifugiarsi in una vita differente, fatta di musica e altre esperienze creative. Nonostante il ritiro dalle scene, l’attore ha nel cuore la serie che l’ha reso illustre in tutto il mondo e in un’intervista a Verissimo ammette: “Mi mancano le persone, il cast, gli attori, la produzione, tutti i tecnici che lavorano con noi. Ma non mi manca l’incombenza, il lavoro che richiede fare uno show come quello.

Richiede molto tempo e porta via tanto tempo alla tua vita. Quindi quella parte no, non mi manca. Mi sto godendo ora la mia libertà creativa“.

Ronn Moss ammette di essersi divertito e si dice fiero del percorso affrontato, entrando nelle televisioni di tutto il mondo e facendo sognare milioni di persone: “Per quel che riguarda il mio lavoro, è stato molto divertente essere in quella posizione, come attore. Nel complesso posso dire che è stato un viaggio fantastico e sono molto orgoglioso“.

Ronn Moss e il retroscena sull’amata Devin ai tempi di Beautiful

In Beautiful Ronn Moss si è sempre distinto per un fascino inesauribile ed è stato sempre protagonista di intricate relazioni d’amore.

Tra baci, passioni infuocate, matrimoni e divorzi, l’attore e tutto il cast hanno presentato sul piccolo schermo le innumerevoli sfumature dell’amore. E, a tal proposito, l’ospite racconta un particolare retroscena sui baci scoccati sul set: “Per tanti anni ho baciato sul set, in realtà il bacio era finto. Ma sembrava vero. Un giorno andai a casa da mia moglie Devin, che allora era la mia fidanzata, e ci baciammo. Lei mi guardò e mi disse: ‘Questo non è un bacio: questo è un bacio’.

E mi baciò. Io dissi: ‘Mi sono dimenticato come si bacia‘“.

L’attore ha così riscoperto la bellezza del bacio vero e puro, ammettendo ironicamente di essersi dimenticato il semplice gesto del bacio: “Per tanto tempo avevo seguito quel modello di bacio e mi ero dimenticato come si faceva. Così lei me l’ha insegnato di nuovo“.