Alessandra Celentano gela la ballerina Serena ad Amici 2021: “Sei grossa”. Commento puntata 31 ottobre

Alessandra Celentano ha detto la sua sulla ballerina Serena ad Amici 2021. La maestra ha detto la sua opinione in modo molto diretto, scatenando la replica di Todaro.

La puntata del 31 ottobre di Amici 2021 è stata in gran parte occupata dalla gara tra i cantanti. Un format che si ripete ormai da qualche puntata e che, ormai, tende ad annoiare il pubblico.

Molto più esplosivo il finale, con le immancabili polemiche tra professori. Alessandra Celentano ha attaccato la ballerina Serena con parole molto dure e discusso con Veronica Peparini.

Alessandra Celentano attacca Serena sul suo aspetto fisico ad Amici 2021

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non hanno propriamente la stessa visione della danza.

I due maestri di ballo si scambiano, spesso, delle accese opinioni e così è successo anche durante la puntata pomeridiana del 31 ottobre. Dopo varie discussioni in cui si girava intorno all’argomento, Alessandra Celentano, stavolta, ha espresso le sue perplessità sulla ballerina Serena, in modo diretto: “Il problema grosso tuo è a livello fisico… Sei grossa… Ovvio che parlo di danza… Come ballerina sei tanta… Te lo dice una che era tanta“.

Sono rimasti tutti basiti, ma la realtà è abbastanza sotto gli occhi di tutti. La ballerina non sembra avere il solito fisico da danza, ma si muove comunque in modo convincente.

Concetto che ha sottolineato anche Raimondo Todaro: “Secondo me è una di quelle che è cresciuta più di tutte… Mi viene da sorridere se penso che mi hanno detto che ho regalato un banco… Bella, forte, power“.

Il professore, però, ha anche lanciato una stoccata alla collega: “Ognuno Maria ha il suo fisico… Se fossimo a Miss Italia si giudicherebbe il corpo da fermo… Vai a giudicare Miss Italia“.

Alessandra Celentano contro Serena, ma anche contro la Peparini

Alessandra Celentano ha detto cosa pensa della ballerina Serena senza filtri ad Amici 2021.

La nipote d’arte ha discusso anche con Veronica Peparini.

La sfida tra Guido e Alessio ha acceso gli animi della professoressa di hip hop, che ha attaccato la collega di classico: “Guido è bravo tecnicamente ma non basta quello… Incerto sull’espressività e sulla dinamica, poco comunicativo… Sono andata in una cosa che poteva essere comunque comoda“. La maestra ha notato una disparità nelle coreografie create oggetto della sfida e ha accusato la collega di aver voluto calcare la mano, a differenza sua: “Sono stata fessa, ti poteva fregà“.

Anche Raimondo Todaro si è trovato d’accordo: “Veronica sia stata una signora“.

Ma in una sfida si deve mostrare il meglio, come biasimare, allora, la Celentano?