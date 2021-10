Incidente tra due treni a Salisbury, ci sono feriti: interrotta la linea tra la città inglese e Andover

Grave incidente ferroviario in Inghilterra questa sera: viene riportato dalle fonti inglesi che due treni si sono schiantati l’uno contro l’altro a Salisbury, contea del Wiltshire. Le autorità riferiscono che ci sono feriti e l’incidente viene definito molto grosso. Uno dei macchinisti sarebbe intrappolato nella cabina.

La BBC riporta che lo schianto è avvenuto alle 18.46 ora locale, nei pressi di London Road e ha coinvolto un treno della South Western Railway e del Great Western service.

Uno dei treni avrebbe colpito un oggetto lungo un tunnel e l’altro sarebbe entrato in rotta di collisione per motivi dovuti a problemi nella segnaletica ferroviaria. I soccorsi del Dorset e del Wiltshire lo riportano come un “grande incidente” e sul posto sono arrivate numerose ambulanze.

Dalle prime informazioni, viene riportato che ci sarebbero 12 feriti e alcuni in modo grave. In particolar modo, BBC riporta che uno dei macchinisti dei treni coinvolti sarebbe intrappolato nella cabina. Sul posto anche polizia e elicotteri della guardia costiera.

Le fonti riferiscono che uno dei treni sarebbe riverso su un lato, a testimoniare l’ulteriore gravità dell’incidente di Salisbury, che ha naturalmente costretto a interrompere e deviare il traffico ferroviario nei pressi del Fisherton Tunnel e su quella linea. Un portavoce del Network Rail ha dichiarato: “Attorno alle 19 GTM di questa sera, il vagone di fronte del Great Western Railway service delle 17.08 da Portsmouth Harbour a Bristol Temple Meads è deragliato dopo aver colpito un oggetto mentre si avvicinava alla stazione di Salisbury“.

Il deragliamento ha fatto colpire la segnaletica della zona e “conseguentemente, il South Western Railway service delle 17.20 da Londra Waterloo a Honiton si è schiantato contro il treno per Bristol“.

Le autorità locali hanno tweetato: “Siamo sulla scena di un incidente ferroviario che ha coinvolto due treni tra Andover e Salisbury. Stiamo intervenendo con vigili del fuoco e ambulanze al luogo dello schianto vicino a London Road, Salisbury“.

