Mara Venier contro gli ospiti a Domenica In, il ‘caso Mietta’ scalda gli animi in studio: “Fate come volete”

Mara Venier si scalda a Domenica In parlando del 'caso Mietta' a Ballando con le stelle. La conduttrice, notando che il dibattito in studio stava degenerando, è esplosa contro i suoi ospiti

A Domenica In si parla di vaccinazione e Covid e si scaldano subito gli animi tra gli ospiti. Al centro del dibattito ancora il ‘caso Mietta’ a Ballando con le stelle, con Mara Venier che vorrebbe mettere un punto alla questione. Ma l’insistenza di Alessandra Mussolini, che non rinuncia a rivolgere un’altra accusa a Selvaggia Lucarelli, porta la conduttrice ad un duro sfogo.

‘Caso Mietta’ a Domenica In: si scaldano gli animi in studio

Ballando con le stelle è al centro di un intenso dibattito a Domenica In, con l’inizio puntata dedicato al dance show di Rai1 e alle sue dinamiche.

Ieri sera, in particolare, Milly Carlucci è ritornata sul ‘caso Mietta’ e la mancata vaccinazione contro il Covid da parte della cantante, mettendo un punto alla questione e proseguendo con lo show. Ma quanto accaduto in queste ultime settimane ha generato commenti e dibattiti sul Covid e sulla domanda di Selvaggia Lucarelli, da molti giudicata irrispettosa nei confronti della privacy della stessa Mietta.

A Domenica In una clip ripropone i chiarimenti di Milly Carlucci sulla vicenda, con Mara Venier che vorrebbe ufficialmente chiudere la querelle.

Ma in studio alcuni ospiti avrebbero ancora qualcosa da dire, a cominciare da Alessandra Mussolini che non rinuncia a rivolgere un altro indiretto attacco alla ‘nemica’ Selvaggia Lucarelli. La giornalista è stata nuovamente presa in causa, provocando la furia della Venier che la difende e si sfoga contro la sua ospite.

Mara Venier è una furia contro Alessandra Mussolini

In studio Alba Parietti ha chiosato la vicenda definendola un “tribunale dell’inquisizione contro Mietta fuori luogo“, prendendo così le difese della cantante.

Notando che il dibattito stava degenerando, Mara Venier ha cercato di sviare il discorso e proseguire con la diretta: “Io direi che però l’argomento Mietta è chiuso, l’hanno chiuso ieri per cui rispettiamo sia Mietta sia Selvaggia Lucarelli“. Ma a quel punto interviene Alessandra Mussolini, che prende parola e torna ad attaccare – indirettamente – la Lucarelli: “Ballando fa anche informazione di servizio, però bisogna vedere come le fai le domande. Ci sta che Mietta non fosse pronta…“.

Mara Venier però non ci sta e, con tono perentorio, blocca ogni ulteriore discorso: “No no Alessandra ti prego, non voglio parlare e fare l’accusa a Selvaggia Lucarelli.

Lei è una giornalista, ha fatto una domanda. Ti prego. L’avrei fatta anche io“. E aggiunge come programmi popolari, come Domenica In o Ballando con le stelle, abbiano saputo fare informazione anche sull’emergenza sanitaria: “Per quanto riguarda i programmi pop, tipo questo, io per un anno e mezzo ho parlato di Covid e credo di aver fatto informazione proprio alla gente che segue Domenica In, e questo è l’importante“. In studio Alba Parietti vorrebbe intervenire, ma la conduttrice si scalda ulteriormente e si alza dalla sedia. Per poi chiosare con un’ironica esclamazione: “Fate come volete, ciao ragazzi.

È Halloween!“.