Michelle Hunziker e la separazione da Eros Ramazzotti: “S’era persa in frequentazioni pericolose”. Il retroscena

La separazione tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha avuto strascichi significativi sulla vita di entrambi. Ne ha parlato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ricordando come entrambi abbiano dovuto fare i conti con la sofferenza. In particolare la showgirl svizzera, come confessa il giornalista, si è ritrovata coinvolta in “frequentazioni quasi pericolose“.

Michelle Hunziker e la separazione da Eros Ramazzotti: “S’era persa“

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati protagonisti di un’intensa storia d’amore, sbocciata nel lontano 1995 e conclusasi con la separazione nel 2002.

Di mezzo la nascita della loro Aurora un anno dopo la conoscenza. La loro relazione ha fatto sognare in molti, eppure l’incantesimo si è spezzato ed entrambi hanno dovuto fare i conti con una separazione sofferta ma inevitabile.

Della rottura del loro idillio d’amore ne ha parlato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. All’interno della sua rivista il giornalista ha rivelato: “Mi ricordo tanti anni fa, Aurora era piccola, quando Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si erano separati che tra loro i ferri non erano corti, ma cortissimi“.

E aggiunge come, soprattutto la showgirl, in quel periodo abbia compiuto scelte errate e si sia introdotta in compagnie sbagliate: “Lui passava un momento di passaggio della sua carriera, lei s’era persa in frequentazioni quasi pericolose e fuorvianti. Certo, lei taceva, lui era prudente, era pur sempre la mamma di sua figlia“.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: la ritrovata armonia grazie ad Aurora

Un retroscena che aggiunge un ulteriore, particolare dettaglio sulla fine della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Nonostante gli iniziali nervi tesi, nel corso degli anni tra i due si è ristabilito un certo equilibrio e pian piano è ritornata l’armonia. Anche, e soprattutto, per il bene della figlia Aurora. Roberto Alessi ha spiegato come, recentemente, il cantante e la showgirl si siano riuniti per un pranzo in compagnia assieme alla figlia, segno di una ritrovata armonia.

“Lui rimane uno dei miei cantanti preferiti, lei, come la chiama Antonio Ricci di Striscia, in tv è ‘come il sole’. E ad Aurora non può che far bene“. Il suo giudizio descrive molto bene il rapporto che tuttora li unisce e la serenità che hanno voluto ricercare e veicolare verso la figlia Aurora.

Ora ogni ritrovo, per loro, è sempre una piacevolissima ricorrenza.