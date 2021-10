World War Z: trama e cast del film con Brad Pitt in onda su Italia1 domenica 31 ottobre 2021

Programmi TV

Il divo hollywodiano è il protagonista di questa pellicla che racconta di come un virus, apparentemente senza origine, stia rendendo la popolazione mondiale degli zombie.

Il divo hollywoodiano Brad Pitt sarà il protagonista della prima serata di Italia1 con la pellicola World War Z. Il film tratto dall’omonimo bestseller racconta la storia di Gerry Lane, un ex investigatore delle Nazioni Unite che indaga su di una strana pandemia zombie che rischia di mettere al tappeto il mondo intero a causa della sua immediata letalità. Leggi la trama ed il cast completo del film World War Z.

World War Z: il cast e le curiosità sulla pellicola

World War Z è un film del 2013 diretto da Marc Forster, conosciuto regista tedesco che nel corso della sua carriera ha diretto il 22esimo film della saga dedicata al personaggio di James Bond intitolato Quantum of Solace.

Per il suo ottavo lavoro sceglie di portare sul grande schermo la trasposizione cinematografica del romanzo World War Z. La guerra mondiale degli zombi, successo planetario di Max Brooks che conquistò molti lettori nel 2006.

Protagonista della pellicola è Brad Pitt nei panni di Gerry, ex investigatore nelle Nazioni Unite che cercherà di fermare una inquietante epidemia che rende la gente degli zombie assetati.

Al suo fianco i conosciuti attori Mireille Enos, qui come moglie di Gerry, Daniella Kertesz è invece Segen, una soldatessa israeliana, oltre alla presenza di James Badge Dale e David Morse.

World War Z: la trama del film

Gerry Lane è un ex dipendente delle Nazioni Unite ormai al di fuori del mondi degli investigatori segreti. Tutto però cambia quando un giorno, mentre era in macchina con la sua famiglia, nota che c’è qualcosa che non va intorno a loro. la gente sembra infatti colpita da uno strano morbo che gli rende degli zombie subito dopo essere state infettate.

Così Gerry per salvare la sua famiglia decide di salire su di una nave governativa e tornare al servizio per il bene del mondo intero. Si metterà dunque sulle tracce del virus che sta rendendo la popolazione mondiale degli zombie cercando di capire da dove sia nato, per isolare il virus e creare un vaccino all’altezza di fermarlo. Ad oggi diremmo quasi profetico, ahinoi.

