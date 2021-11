3 Days to Kill: la trama ed il cast del film con Kevin Costner in onda su Italia1

TV e Spettacolo

La prima serata di Italia1 lunedì 1 novembre 2021 propone il ritorno sul piccolo schermo di uno degli attori più apprezzati degli anni ’80 ’90. Kevin Costner interpreta qui una spia internazionale che inizialmente decide di mettere da parte la sua oscura carriera per godersi la famiglia anche se per farlo dovrà portare a termine una ultima pericolosissima missione che metterà in pericolo vita sua e di tutti gli abitanti di Parigi. Il film 3 days to kill va in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul canale giovane di Mediaset. La trama ed il cast completo del film.

3 Days to Kill: il cast del film con Kevin Costner

3 Days to Kill è un film del 2014 diretto da McG, regista e sceneggiatore statunitense divenuto famoso per aver girato nel 2009 il film Terminator Salvation, con l’attore Christian Bale nei panni del protaogista John Connor, nonché quarto fim della famosissima saga.

Il protagonista del film è Ethan Renner, una spia internazionale interpretato dal divo degli anni ’80 e ’90 Kevin Costner. L’attore e regista è divenuto un personaggio di fama planetaria grazie ai premi Oscar del 1991 quando si impone anche presso la critica con la vittoria come miglior regista alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa, per il film Balla coi lupi del quale è stato anche iconico protagonista.

Al suo fianco nel cast di questo film compaiono anche Amber Heard, già vista recentemente nei film sugli eroi fumettosi della DC Comics, ed anche Hailee Steinfeld, insieme agli altri Richard Sammel, Eriq Ebouaney, Tómas Lemarquis e Raymond J. Barry.

3 Days to Kill: la trama della pellicola

Ethan Renner è un agente dei servizi segreti internazionali che scopre di avere un male incurabile che lo sta trascinando verso la fine della sua vita.

Decide così di mettere da parte la carriera per godersi la famiglia e la piccola figlia che non ha potuto veder crescere a causa della sua professione.

Poco prima di ritirarsi a vita privata viene però avvicinato da un collega che gli offre l’ultima difficile missione: catturare un terrorista internazionale che sta per mettere a segno un colpo devastante per ottenere in cambio di un farmaco sperimentale che potrebbe guarirlo.

Guarda il trailer: