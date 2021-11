Quelli che il lunedì…passa al giovedì: le dicisioni di su Rai2 sullo show condotto da Luca e Paolo

Programmi TV

Doveva andare in onda questa sera la quarta puntata del programma che si occupa di attualità e di calcio con la solita vena simpatica e polemica che lo contraddistingue. Stando però alle decisioni della rete i telespettatori non potranno rivedere oggi lunedì 1 novembre i tre conduttori Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La decisione della Rai, infatti, sposta il nuovo format e tutta la folta squadra di Quelli che il lunedì a trattare con la sua consueta versatilità ed ironia i temi dell’attualità in un altro giorno di programmazione.

Quelli che il lunedì trasloca a giovedì

Gli appassionati del format di Quelli che… erano già stati sorpresi dal nuovo taglio dato al conosciuto programma con il passaggio dalla domenica pomeriggio alla prima serata di lunedì.

Nonostante lo show sia stato comunque in grado di colpire in positivo il pubblico, con la sua consueta chiave ironica a commento non solo del calcio ma anche dell’attualità, per i fan del programma non c’è ancora tregua ed un altro cambiamento è più che in vista.

Nel palinsesto di Rai2 di oggi lunedì 1 novembre non figura infatti la trasmissione condotta Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, a causa di uno spostamento che la stessa rete ha voluto portare alla sua programmazione.

Lo show è stato infatti dirottato a giovedì 4 novembre 2021 quando alle ore 21:20 circa andrà in onda la sua quarta puntata.

Non è ancora dato a sapere se si tratti di un cambio momentaneo o di una scelta definitiva, fatto sta che il piccolo indizio del nome, rimasto ancora Quelli che il lunedì, dovrebbe suggerire che si tratti di una breve modifica prima della regolare messa in onda al lunedì.

Cosa va in onda al posto di Quelli che il lunedì…

Così in questo clima di cambi di programmazioni per Rai2, nella prima serata di lunedì 1 novembre 2021 la rete ha scelto di mandare in onda il film romantico Il fidanzato di mia sorella, che vede protagonista Pierce Brosnan, l’ex agente 007 della famosa saga dedicata a James Bond.