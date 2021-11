Alex Belli e Aldo Montano ai ferri corti: al Grande Fratello Vip arriva lo scontro, l’accusa dell’attore

Grande Fratello

Resa dei conti al GF Vip tra Alex Belli e Aldo Montano. Dopo il duro sfogo dell'attore in Confessionale, in cui ha accusato l'atleta di non essere ancora uscito allo scoperto, in salone si accendono gli animi e si arriva a un duro confronto

Al Grande Fratello Vip si surriscaldano gli animi e, nel corso della puntata di ieri sera, Alex Belli e Aldo Montano sono arrivati allo scontro. L’attore incolpa il campione sportivo di non essere ancora uscito allo scoperto e, di contro, viene accusato di aver recitato in Confessionale uno sfogo contro di lui. In salone si arriva allo scontro, con Alfonso Signorini che ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda.

Alex Belli duro contro Aldo Montano: lo sfogo in Confessionale

Halloween ad alta tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, con Alex Belli protagonista di atteggiamenti piuttosto discutibili.

L’attore, in giardino, ha inizialmente litigato con Gianmaria Antinolfi accusandolo di non essere sincero e, indirettamente, ha puntato il dito anche contro altri coinquilini. Tra questi rientra anche Aldo Montano, con il quale l’attore aveva inizialmente creato un buon rapporto.

In una clip riproposta nella puntata di ieri sera, si vede Alex Belli inveire in Confessionale contro Aldo Montano accusandolo di non essere ancora uscito allo scoperto. Travestito in occasione di Halloween, l’attore ha inscenato una recita decisamente pompata nel corso della quale ha posto un indiretto quesito allo schermidore: “Dimmi, quand’è che esce fuori Aldo Montano?

C’è o invece vuole tenere l’aplomb del campione olimpionico? Io, Alex Belli, sono uscito allo scoperto: tu quando esci allo scoperto?“.

Aldo Montano contro Alex Belli: lo scontro in salone

Al termine della clip prende parola Aldo Montano che, con ironia e in riferimento alla serata di Halloween, commenta lo sfogo sopra le righe di Alex Belli: “Avete fatto entrare troppo vino ieri sera, mi sa…“. E spiega come, in mattinata, si fosse chiarito con il coinquilino ma con toni decisamente diversi: “Stamattina ci siamo parlati ma non erano questi i toni“.

Lo schermidore, a seguire, si difende dalle accuse mosse dall’attore in Confessionale: “Io non ho nessun aplomb o forzatura in quello che faccio e vedo. Se ha delle cose da dirmi, me le può dire. L’hai fatta un po’ recitata dentro il Confessionale“.

Alex Belli spiega in maniera chiara cosa non gli vada giù di Aldo Montano: “Quello che ti dico è che vuoi sempre mettere a posto qualcosa. Ok perfetto: mettiamole a posto ma diciamocele in faccia le cose“.

E altrettanto limpida è la replica del coinquilino all’attore: “La tua professione è una cosa, la mia è un’altra. Io ho sempre messo a posto squadre, è un mio dovere da sportivo“.