Alex Belli replica alla moglie Delia Duran dopo il bacio con Soleil Sorge: l’attore fa chiarezza al GF Vip

Grande Fratello

Delia Duran, moglie di Alex Belli, si è detta delusa per l'avvicinamento del marito a Soleil nella Casa del GF Vip. Ieri sera, in puntata, è arrivata la replica dell'attore che ha voluto chiarire la questione

Alex Belli è finito nell’occhio del ciclone al Grande Fratello Vip. Il suo avvicinamento a Soleil Sorge, con tanto di abbracci e baci, ha scatenato la polemica e sui social è intervenuta anche la moglie dell’attore, Delia Duran. La donna si è detta “estremamente delusa e ferita” dal suo comportamento: la replica è arrivata ieri sera nel corso della puntata, con il concorrente che fa chiarezza circa il suo rapporto con la coinquilina.

Delia Duran delusa da Alex Belli: lo sfogo su Instagram contro il marito

Alex Belli e Soleil Sorge hanno costruito una solida amicizia nella Casa del Grande Fratello Vip, fatta di scherzi, risate e abbracci.

Ma il loro progressivo avvicinamento ha generato più di un dubbio, con l’attore che è parso visibilmente attratto dalla coinquilina. Negli ultimi giorni i due si sono scambiati alcuni baci – seppur per gioco, trattandosi di Halloween – ma il loro feeling è parso a tutti molto più di una semplice amicizia.

L’impressione che l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne si siano spinti oltre è arrivata anche all’esterno.

Delia Duran, moglie di Belli, in un lungo sfogo su Instagram ha fatto intendere quanto il comportamento del marito l’abbia profondamente delusa: “(…) Quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco. Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente delusa e ferita per quello che stai facendo vedere, è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile“.

Alex Belli replica a Delia Duran e chiarisce il rapporto con Soleil Sorge

La contro-risposta allo sfogo social è arrivata ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, quando Alex Belli è intervenuto sulla questione.

“La percezione all’esterno è sempre abbastanza diversa da quella che noi abbiamo all’interno“: spiega l’attore, per poi rivolgersi direttamente alla sua Delia. “Perciò amore mio ti dico: stai tranquilla, perché quello che sono qua dentro è quello che sono sempre stato fuori. Quello che c’è tra me e Soleil è una grandissima amicizia, perciò ti invito a riprendere queste parole. Sono sicuro che la nostra vita è fatta per stare insieme e tutto quello che vedi che può esser enfatizzato all’esterno, ti chiedo di valutarlo con molta attenzione“.