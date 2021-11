Céline Dion sta male, non riesce ad alzarsi dal letto. Forte preoccupazione per la cantante, parla una parente

TV e Spettacolo

Céline Dion sta male, la cantante canadese si troverebbe in condizioni di salute tali da non permetterle di lasciare neanche il letto. Sarebbero queste le nuove e preoccupanti informazioni sull’artista conosciuta in tutto in mondo, che solo un paio di settimane fa aveva rilasciato un comunicato nel quale annunciava la sospensione dei concerti.

Che cosa stia affliggendo Céline Dion è un mistero, ma pare che le sue condizioni di salute stiano preoccupando fortemente la famiglia.

Céline Dion sta male: concerti annullati

Cèline Dion sarebbe afflitta da spami muscolari gravi e persistenti che non le permetterebbero di esibirsi.

È questo quanto reso noto qualche settimana fa in merito alle condizioni di salute della cantante, attesa per una serie di concerti con tappa anche a Los Angeles. Sempre nella nota si legge: “Il suo team medico continua a valutarla e curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo“.

La nota è stata diffusa sui canali social ufficiali di Cèline Dion, alla quale è stato allegato anche un messaggio personale della cantante stessa, che ha scritto: “Ho il cuore spezzato da tutto ciò” , aggiungendo che “Il mio team e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo per gli ultimi otto mesi e non essere in grado di esibirmi questo novembre mi rattrista in modo indicibile.

Ora devo concentrarmi per migliorare. Voglio superare tutto questo il prima possibile“.

Le condizioni di Céline Dion preoccupano la famiglia

Sulla causa del malessere di Céline Dion sia la cantante sia il suo staff stanno mantenendo il massimo riserbo. Pare però che le sue condizioni di salute stiano facendo preoccupare seriamente la famiglia, ed è stata proprio una parente a parlarne in forma anonima in un’intervista per il quotidiano Here.

“Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso. Una malattia che potrebbe richiedere una lunga convalescenza” ha fatto sapere questa persona, aggiungendo: “Se le cose non migliorano, potrebbe essere necessario fermarsi per diversi mesi, o addirittura un anno. Perché i suoi sintomi sono più preoccupanti del previsto“.