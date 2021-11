Giucas Casella improvvisa un’ipnosi di massa al GF Vip, ma il web lo smaschera: il dettaglio inequivocabile

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip Giucas Casella ha coinvolto Alfonso Signorini, le opinioniste, i coinquilini in Casa e il pubblico in studio in una grande "ipnosi di massa". Tuttavia qualcosa è andato storto e l'illusionista è stato smascherato da un indizio inequivocabile

Nello studio del Grande Fratello Vip è andata in scena una “ipnosi” di massa coordinata da Giucas Casella. L’illusionista, volto di spicco di questa edizione, ha riproposto uno dei suoi classici: le mani intrecciate sopra la fronte proprio grazie all’ipnosi. Ma sono in molti a non averci creduto e, tra le risate di Alfonso Signorini e la volontà delle opinioniste di stare al gioco, è emerso un dettaglio che ha smascherato il numero.

Giucas Casella ‘ipnotizza’ tutti al Grande Fratello Vip

Giucas Casella è uno dei grani protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, campione di ironia, un pizzico di follia e tanta, tanta “magia”.

L’illusionista, noto volto del piccolo schermo, in queste settimane ha spesso riproposto ai suoi coinquilini alcuni dei suoi più classici numeri di illusionismo e magia. Il principale – e forse il più celebre – è sicuramente quello dell’ipnosi: mani intrecciate sopra la fronte o sopra la testa, con l’effetto dell’ipnosi che le tiene strette senza possibilità di essere slegate.

Tale numero è stato riproposto da Giucas Casella che, proprio per l’occasione, ha momentaneamente abbandonato la Casa nel corso della puntata di lunedì 1 novembre per raggiungere lo studio.

E, in diretta tv, ha invitato Alfonso Signorini, le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, i coinquilini rimasti in Casa e tutto il pubblico in studio ad intrecciare le mani sopra la testa. Ha così inizio una “ipnosi” di massa alla quale non tutti credono. A cominciare dallo stesso conduttore che ritiene non veritiero il numero, facendosi beffe del paragnosta.

Giucas Casella smascherato dal web: il dettaglio sul gobbo

Giucas Casella ha invitato tutti quanti all’ipnosi, uno dei numeri cult del suo “magico” repertorio.

Tutti vi hanno preso parte, eppure all’occhio attento del pubblico non è passato inosservato un dettaglio inequivocabile. Nel corso di un’inquadratura della regia, infatti, è apparso il gobbo elettronico su cui sono tradizionalmente scritti i suggerimenti per il conduttore per proseguire la diretta passo dopo passo. E, proprio sul gobbo, campeggiava in quel momento la seguente scritta: “Giucas fa il suo show. Sonia e Adriana restano legate“.

Il numero di Giucas Casella è così apparso agli occhi di molti una vera e propria messinscena, con le due opinioniste invitate dal gobbo elettronico a proseguire la “finta ipnosi”.

L’immagine della scritta ha fatto repentinamente il giro del web e su Twitter in molti hanno commentato la vicenda, tra battute ed ironia.