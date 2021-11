Tina Cipollari dura contro Gemma Galgani: “La devi smettere di torturare sti uomini”. Commento 2 novembre

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nella puntata del 2 novembre, è stata di nuovo la volta di Gemma Galgani. La Dama torinese si è lamentata a lungo di Costabile. Secondo lei, il Cavaliere è davvero poco presente quando non sono in trasmissione.

Tina Cipollari ha attaccato duramente Gemma Galgani, intervenendo nella discussione tra i due protagonisti del parterre.

Tina Cipollari dura contro Gemma Galgani, la Dama ha dei dubbi su Costabile

Tina Cipollari ha aperto la puntata del 2 novembre di Uomini e Donne con una premunizione che si è rivelata poi del tutto veritiera.

L’opinionista ha indovinato le sorti della storia tra Gemma Galgani e Costabile: “Sara già finito me lo sento“. E infatti si è palesata di nuovo la solita Gemma Galgani pensatissima che si appiglia a qualsiasi cosa per chiudere le storie.

Dopo la stucchevole esterna davanti al camino, con Costabile che parlava con l’intensità di un attore di soap, la conoscenza tra Gemma Galgani e Costabile ha cominciato a scricchiolare: “Ho visto Costabile un po’ così… L’ho sentito un po’ assente… Non ho mai trovato il suo sguardo verso di me… Ci son stati diversi momenti di vuoto in cui non ci siamo sentiti“.

Probabilmente Gemma Galgani non riesce più a tenere la recita con il passionale Costabile e trova qualsiasi tipo di scusa per uscire da questa brutta situazione. Tina Cipollari ha espresso con chiarezza la sua opinione su Gemma Galgani: “Lei non è per nulla interessata a lui… Lei è stanca e vuole chiudere… Sei stata già sganciata, ritieniti libera“.

Anche Gianni Sperti ha stigmatizzato l’atteggiamento della Dama: “Diventa pesante“.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani, Costabile si difende dalle accuse della Dama

Gemma Galgani nella puntata del 2 novembre di Uomini e Donne ha passato infiniti minuti a lamentarsi del fatto che Costabile sia poco presente via messaggio o telefonata.

Un monologo reiterato che avrebbe stancato chiunque e, infatti, ha fatto perdere la pazienza pure a Costabile: “Un uomo che te lo sta dimostrando con i fatti non con le parole“.

Meno male che Tina Cipollari ha sbottato in modo molto diretto contro Gemma Galgani, perché non si riusciva più a seguire le elucubrazioni della Dama: “Gemma basta con queste polemiche che fai ogni volta, la devi smettere di torturare sti uomini… Non hai più l’età, la devi smettere… Vuole vivere tutto freneticamente come avesse vent’anni… Ma la vuoi rispettare la vita degli altri?”.

Alla fine la Dama torinese ha anche litigato con una nuova arrivata ed è sembrata piuttosto innervosita. Non sa come uscire dalla storia che ha intrapreso?