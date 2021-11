Uomini e Donne anticipazioni 2 novembre: Gemma Galgani litiga con Costabile. Il Cavaliere d’accordo con Tina

Uomini e Donne

L’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne non è iniziata sotto il migliore degli auspici per Gemma Galgani. La famosa Dama, infatti, è rimasta per varie puntate senza corteggiatori. Solo con Pierluigi è nata una sintonia, subito terminata in lite.

La svolta è arrivata, però, con Costabile. Il Cavaliere ha subito colpito l’attenzione di Gemma Galgani e i due hanno cominciato una profonda conoscenza. La Dama torinese e Costabile si sono scambiati dei baci passionali, che hanno scandalizzato Tina Cipollari.

Un feeling importante, che, però, sembra già destinato a finire. Infatti, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 2 novembre, Gemma Galgani litigherà con Costabile, come riportato da Isa e Chia.

Uomini e Donne anticipazioni 2 novembre: il feeling tra Gemma Galgani e Costabile si spezza

Sembrava veramente la volta buona per Gemma Galgani. Il suo interesse verso Costabile, faceva davvero ben sperare e ci riportava ai famosi tempi d’oro di Giorgio Manetti. Invece, sembra che la storia tra i due sia già al capolinea. Infatti, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 2 novembre, Gemma Galgani e Costabile saranno sul punto di dividere le loro strade.

La ragione della scintilla sarà la lamentela della Dama torinese per i pochi messaggi scambiati con il Cavaliere. Questa recriminazione toccherà molto Costabile, convinto di essere presente in modi più importanti nella vita della Dama. La lite porterà il Cavaliere alla decisione di chiudere e anche Gemma Galgani sembrerà convinta. Sarà solo la conduttrice, Maria De Filippi, a spingere i due a riprovarci ancora.

Uomini e Donne anticipazioni 2 novembre: Costabile dà ragione a Tina Cipollari

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 2 novembre, Gemma Galgani e Costabile saranno sul punto di rompere la loro conoscenza.

Il Cavaliere, molto infastidito dalle lamentele della Dama, si troverà d’accordo con un’opinione di Tina Cipollari.

Infatti, secondo entrambi, Gemma Galgani utilizzerebbe dei pretesti per distruggere le sue storie e restare nel programma. Anche una Dama, Dominique, scesa appositamente per il Cavaliere, interverrà nella discussione, scatenando un putiferio con Gemma Galgani. La nuova arrivata tirerà in mezzo anche Giorgio Manetti.