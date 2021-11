1000 persone evacuate all’Ikea di Corsico: diffusa una sostanza irritante e non identificata nell’aria

Cronaca Italia

In uno dei punti vendita Ikea della regione Lombardia è stato necessario far evacuare i visitatori per via della presenza nell’aria di una sostanza irritante. I vigili del fuoco sono stati avvisati intervenendo sul posto. Al momento sono in corso accertamenti per comprendere cosa possa aver causato l’episodio.

Paura in un negozio Ikea del milanese: evacuate 1000 persone

Nel negozio Ikea di Corsico, in provincia di Milano, sono state evacuate circa 1000 persone. A renderlo noto sono i vigili del fuoco del capoluogo meneghino intervenuti sul posto.

“Intervento all’Ikea per sostanza irritante. 1000 le persone evacuate finora” si legge nel loro comunicato. Milano Today spiega che le prime richieste di soccorso al 112 sarebbero arrivate attorno alle 13.07. I vigili hanno quindi raggiunto il punto vendita dello store svedese in via Concetto Marchesi 4. A entrare in azione sono state la Squadra Darwin e due mezzi NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico). Attualmente non sarebbe nota la natura della sostanza irritante che avrebbe reso necessaria l’evacuazione precauzionale del negozio.

Ikea evacuata a Corsico: la presunta origine della sostanza

Alla sede Ikea di Corsico sono intervenuti anche i soccorritori del 118. La centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza ha infatti inviato quattro ambulanze con codice giallo sul posto. I carabinieri della Compagnia di Corsico sono a loro volta intervenuti per cercare di gestire le situazione. Stando a quanto riportato da Fanpage.it sulla base delle dichiarazioni dei vigili del fuoco, pare che qualcuno possa aver spruzzato dello spray al peperoncino nella zona ristoro del negozio. Ciò avrebbe potuto far scattare l’allarme che invitava i presenti a lasciare il punto vendita “per difficoltà tecniche all’interno dell’edificio”.

Il personale si è occupato di far evacuare tutti i presenti in via precauzionale e in maniera ordinata. I bambini sarebbero stati fatti allontanare per primi, lasciando l’area giochi e venendo accompagnati in un apposito punto di ritrovo nell’area parcheggio.