Aereo con a bordo 8 persone precipita in Russia. Ha mandato un messaggio d’allerta prima dello schianto

Cronaca dal Mondo

Dramma in Russia, dove un aereo con a bordo 8 membri dell’equipaggio è precipitato. Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi di soccorso che hanno dovuto confrontarsi con il buio e e con difficili condizioni atmosferiche.

Sui social stanno circolando da diverse ore le immagini provenienti dalla zona, che sono drammatiche. Il pilota aveva lanciato un messaggio di aiuto poco prima che dell’aereo si perdessero le tracce.

Aereo con a bordo 8 persone precipita in Russia

Un aereo An-12 si è schiantato oggi, mercoledì 3 novembre vicino a Irkutsk, Sibera, Russia.

Aecondo quanto ricostruito fino ad ora e reso noto dall’agenzia russa TASS, il velivolo era partito d Yakutsk ed è scomparso dai radar intorno alle 19.45 ora locale (circa le 13 ora italiana). A bordo del velivolo commerciale c’erano 8 persone, membri dell’equipaggio compresi, che sono tutti morti.

L’aereo Antonov era di proprietà della compagnia bielorussa Grodno ed era diretto nella città di Irkutsk, Siberia centrale. Poco dopo aver iniziato la fase di atterraggio il pilota ha lanciato l’allerta chiedendo un atterraggio d’emergenza; subito dopo il velivolo è sparito dai radar.

Ritrovati i resti dell’aereo in una foresta

A distanza di qualche ora i resti dell’Antonov An-12 sono stati ritrovati in una foresta non molto lontana dal villaggio di Pivovarikha non molto lontano dall’aerodromo dove doveva atterrare. Nell’impatto il velivolo ha preso fuoco e a bordo del relitto non sono stati trovati superstiti.

Nella zona dello schianto hanno iniziato ad operare i mezzi di soccorso che, sui loro canali social hanno reso noto i dettagli del ritrovamento.

Le immagini dal luogo del disastro aereo

Sui social hanno iniziato a circolare diverse immagini provenienti dal luogo del disastro.

In una si vede un soccorritore vicino ad alcuni pezzi di aereo immersi nella nebbia della foresta.

An-12 cargo plane that crashed near Irkutsk went ablaze when hitting ground https://t.co/ApkqGExETq pic.twitter.com/uQvPR71nNJ — Andy Vermaut (@AndyVermaut) November 3, 2021

In un’altra si vedono ancora le fiamme avvolgere una parte di foresta.

The cargo plane of the “Grodno” airline, which was flying from Yakutsk to Irkutsk, crashed. Sadly, people who were on the plane died. My heart is with their families. Among the victims were Belarusians. pic.twitter.com/QzK8UfE18x — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 3, 2021