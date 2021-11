Chiara Appendino è diventata mamma per la seconda volta: la prima foto del figlio dell’ex sindaca di Torino

Politica

Chiara Appendino è diventata mamma per la seconda volta e ha condiviso sui social una foto del nuovo nato. L'ex sindaca di Torino ha reso noto sesso e nome del nascituro.

Chiara Appendino è diventata mamma per la seconda volta. L’ex sindaca di Torino ha reso nota sui social la notizia dell’arrivo di un nuovo bebé nella sua famiglia, condividendo uno scatto in cui lei e il marito appaiono felici con il nuovo nato fra le braccia. La politica ha inoltre espresso tutta la sua gratitudine nei confronti dei medici che l’hanno assistita.

Chiara Appendino è diventata mamma: fiocco azzurro per l’ex sindaca di Torino

Con un post sui suoi profili social, Chiara Appendino ha reso nota la notizia della nascita del suo secondo figlio.

Lei e il marito Marco Lavatelli sono sposati dal 2010 e nel 2016 sono già diventati genitori della piccola Sara, nata all’ospedale Mauriziano di Torino. Il 29 ottobre, è nato invece Andrea. “Due giorni fa abbiamo potuto finalmente abbracciare Andrea, il nostro secondo figlio. Stiamo tutti benissimo” ha scritto l’ex sindaca di Torino sui social, lo scorso 31 ottobre. “La felicità è indescrivibile, potente. In un attimo spariscono la fatica, il dolore, le preoccupazioni e tutto ciò che rimane è una gioia immensa” ha commentato poi mostrandosi gioiosa per il lieto evento.

La politica ha condiviso un selfie di famiglia, in cui le e il marito posano sorridenti con il piccolo Andrea fra le braccia.

Chiara Appendino mamma per la seconda volta: il ringraziamento ai medici che l’hanno assistita

L’ex sindaca di Torino ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti dell’équipe medica che l’ha assistita. “Un ringraziamento ai medici, all’équipe ostetrica e al personale dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino, che si stanno prendendo cura di me e del piccolo: sono semplicemente straordinari” ha scritto la Appendino.

“Non dimenticherò mai la loro disponibilità, sensibilità e delicatezza in un momento così importante. Fa tutta la differenza del mondo. E grazie, ovviamente, a voi per tutti i bellissimi messaggi, pubblici e privati, che mi avete mandato” ha poi aggiunto riferendosi alle persone che le hanno dedicato messaggi di auguri.

“Avrò tempo di leggerli con calma. In questi due giorni ci siamo dedicati solo a noi. Con Marco, Sara e Andrea inizia una nuova avventura” ha quindi concluso entusiasta.