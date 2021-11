Crolla una scalinata in un palazzo di Milano: un uomo ferito in serie condizioni. Le immagini

Cronaca Italia

Arriva da Milano la notizia del crollo di una scalinata all’interno di un palazzo. Sul posto erano presenti degli operai, impegnati in lavori di manutenzione dell’ascensore. Uno di loro sarebbe precipitato nella caduta della rampa di scale, cadendo al piano sottostante a quello in cui si trovava.

Crolla una scalinata in un palazzo a Milano: ferito un’operaio

I vigili del fuoco del Comando di Milano hanno reso nota in questi istanti la vicenda avvenuta nel capoluogo lombardo in corso Vercelli, al numero civico 54.

Nel palazzo situato a quest’altezza, una rampa di scale è crollata. In totale l’edificio ha quattro piani e stando alle informazioni rese note da Ansa proprio ai piani più elevati della scalinata era presente un operaio. Questi sarebbe stato impegnato nei lavori di manutenzione dell’ascensore dell’immobile e al momento del cedimento stava scendendo le scale. Con sé avrebbe trasportato delle funi di carico dell’ascensore. Il crollo della scalinata lo avrebbe fatto precipitare dal terzo al primo piano.

I soccorritori giunti sul posto hanno trovato l’operaio ferito.

Per recuperarlo è stato necessario utilizzare l’autoscala. In seguito, è stato trasportato alla clinica Humanitas. Le sue condizioni, riferisce Ansa, sarebbero serie, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Il crollo di parti in muratura avrebbe danneggiato gravemente la restante parte di scalinata. Attualmente non è infatti possibile utilizzarla. Le famiglie che vivono ai piani superiori sono state fatte evacuare.

I vigili del fuoco hanno diffuso in un comunicato le prime immagini del loro intervento.

Nelle fotografie si vedono alcuni agenti impegnati nelle operazioni di recupero dei condomini del palazzo. In una si vede inoltre una persona, forse si tratta proprio dell’operaio ferito, posizionata su una barella e circondata dai vigili giunti per prestare soccorso.

Intervento dei vigili del fuoco dopo il crollo della scalinata nel palazzo di Milano

Fonte: Vigili del Fuoco

