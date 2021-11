Il circolo degli anelli torna in televisione? Tutte le voci sul programma che ha stupito in estate

Programmi TV

Il circolo degli anelli è stato uno dei programmi rivelazione di quest’anno televisivo, capace di divertire ma anche approfondire i temi dello sport italiano durante le Olimpiadi di Tokyo. Il lungo tavolo della trasmissione ha saputo colpire il pubblico con un cast di ospiti variegato che vedeva Yuri Chechi e Sara Simeoni come le due guess star indiscusse che hanno stupito con la loro vena simpatica apparsa ai più insolita. Memori del successo riscontrato in estate, si vocifera di come i vertici di Rai2 vorrebbero proporre nuovamente lo show ma in una chiave totalmente differente.

Il circolo degli anelli ai tempi delle Olimpiadi

Il circolo degli anelli è stato senza ombra di dubbio il programma dell’estate che ha saputo raccontare il momento d’oro dello sport italiano come poche altre trasmissioni sono riuscite a fare.

Il programma ha colpito milioni di telespettatori con la sua cifra scanzonata e simpatica che ha fatto rivalutare anche dei volti storici dello sport italiano in una chiave totalmente differenti.

Mattatori indiscussi della trasmissione sono stati infatti Sara Simeoni e Yuri Checi, due che di Olimpiadi se ne intendono, che a suon di siparietti e gag spontanee hanno rapito il pubblico che voleva godersi un commento sui generis delle trionfali Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il circolo degli anelli pronto a stupire: i rumors sull’appuntamento invernale

I vertici di Rai2, memori di questo grande successo, starebbero pensando di riproporre la trasmissione in uno speciale da portare in onda prima della fine dell’anno, stando alle indiscrezioni riportate da TvBlog. Da quello che si apprende, il periodo giusto sembrerebbe essere proprio quello natalizio e pare che ci sarebbe già una data cerchiata in rosso nel calendario del canale.

Il programma dovrebbe tornare con tutti i suoi iconici protagonisti martedì 21 dicembre 2021, per far rivivere al pubblico i fasti dell’estate italiana e commentare magari le nuove imprese delle nostre eccellenze sportive.