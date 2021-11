Old Man & the Gun: la trama ed il cast del film in onda su Rai1 il 3 novembre

Programmi TV

La proposta di Rai1 per la prima serata di mercoledì 3 novembre 2021 è un film ispirato alla storia vera di Forrest Tucker, un uomo che ha trascorso la sua vita a rapinare banche sfruttando il suo grande fascino senza mai utilizzare un’arma anche se dovrà vedersela con un poliziotto che ha deciso di smascherarlo una volta per tutte. Il film Old Man & the Gun va in onda a partire dalle ore 21:30 e vede come protagonista l’affascinante ed apprezzato Robert Radford. La trama ed i cast del film.

Old Man & the Gun: il cast della pellicola

Old Man & the Gun (The Old Man & the Gun) è un film del 2018 scritto e diretto da David Lowery, giovane regista statunitense noto al grande pubblico per il film Disney dal titolo Il drago invisibile del 2016.

La pellicola è basata sulla vera storia di Forrest Tucker, un criminale noto per le rapine da galantuomo e per le sue spettacolari fughe dal carcere. La sceneggiatura è basata sull’omonimo articolo scritto da David Grann, pubblicato nel 2003 sul New Yorker e successivamente incluso nella raccolta di Grann The Devil and Sherlock Holmes.

Nel ruolo del protagonista il ritorno sul grande schermo di un divo hollywoodiano senza tempo che ha conquistato milioni di fun con il suo fascino e carisma, stiamo parlando di Robert Redford. A fare da contraltare alla figura del ladro c’è un detective interpretato dal primo Oscar Casey Affleck, mentre nei ruoli secondari compaiono altri volti noti del cinema mondiale come Sissy Spacek, Danny Glover e Tom Waits.

Old Man & the Gun: la trama del film

La storia di Forrest Tucker affascinerà gli spettatori come il rapinatore fa durante le sue rapine. Uomo di 77 anni che ancora si sente vivo ed in grado di stupire, è pronto a mettere a segno un nuovo colpo dopo anni di rapine a colpi di fascino e senza utilizzare mai un’arma e dopo ben 16 evasioni dai maggiori carceri del Paese.

La sua carriera potrebbe però subire uno stop definitivo dopo che sulle sue tracce si è messo un detective pronto ad assicurarlo alla giustizia.