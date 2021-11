Uomini e Donne anticipazioni 3 novembre: arriva un nuovo bacio per una Dama molto amata del dating show

Uomini e Donne

In meno di due mesi dalla prima messa in onda della nuova edizione di Uomini e Donne, le coppie e le affinità che si sono create all’inizio sono già state sovvertite. Gemma Galgani, ad esempio, si è avvicinata in un primo momento a Pierluigi, ma poi ha cambiato velocemente rotta. La passione vera e propria è scoppiata con Costabile, ma anche in questo caso, le sensazioni sembra stiano cambiando. Infatti, nell’ultimo appuntamento in studio, la Dama torinese ha esposto i suoi dubbi sulla nuova relazione. Anche Ida Platano ha provato emozioni piuttosto differenti. Dopo l’angoscia per la fine della relazione con lo storico ex Riccardo Guarnieri, nella nuova edizione del dating show, la Dama si è aperta a nuove conoscenze.

Tra lei e Marcello Messina è nato un feeling travolgente. Ma la conoscenza si è interrotta bruscamente. Nel programma, secondo le anticipazioni della puntata del 3 novembre, ci saranno altre importanti novità in campo amoroso proprio per Ida Platano.

Uomini e Donne anticipazioni 3 novembre: un nuovo bacio per Ida Platano

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 3 novembre, Ida Platano sarà di nuovo protagonista.

La Dama ha recentemente chiuso la sua storia con Marcello Messina dopo che i due continuavano ad avere delle incomprensioni, malgrado si fossero avvicinati molto durante la loro conoscenza.

Ida Platano ha cominciato, quindi, a frequentare Diego Tavani. Il Cavaliere, dopo vari buchi nell’acqua, è sembrato piuttosto felice di cominciare una conoscenza con lei. Secondo le anticipazioni, nella puntata del 3 novembre i due protagonisti del dating show torneranno al centro dello studio per raccontare degli sviluppi della loro storia.

Diego Tavani e Ida Platano riveleranno di essersi baciati davanti allo spettacolare scenario romano di Castel Gandolfo.

Uomini e Donne anticipazioni 3 novembre: un bacio anche per Roberta Ilaria Giusti

Quello di oggi a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni trapelate in merito alla puntata del 3 novembre, sarà un appuntamento ricco di baci. Dopo lo scambio affettuoso tra Ida Platano e Diego, infatti, anche nel trono classico verrà mandato in onda un bacio. Si tratta di quello della tronista Roberta Ilaria Giusti che, per la sua esterna, ha scelto il corteggiatore Samuele Carniani.

Dal grande feeling tra i due nascerà la dolce effusione che deluderà nuovamente il corteggiatore Luca Salatino. Il cuoco lascerà lo studio del dating show in lacrime, seguito dalla tronista.