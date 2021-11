Cronaca Italia

Tragedia a Ragusa, dove una bimba di 7 anni è stata trovata senza vita dai genitori. La drammatica scoperta sarebbe avvenuta nella notte, all’interno dell’abitazione della famiglia. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, potrebbe essere morta per soffocamento. Inutili i disperati tentativi di rianimarla: per la piccola non ci sarebbe stato più nulla da fare. Stando alle informazioni finora emerse, i primi a prestarle soccorso sarebbero stati la mamma e il papà.

Bimba di 7 anni trovata morta in casa dai genitori: dramma a Ragusa

Sono poche le informazioni che trapelano sul dramma che si sarebbe consumato nella notte all’interno di un’abitazione di Ragusa, vittima una bambina di 7 anni trovata morta dopo un presunto soffocamento.

La tragica scoperta sarebbe stata fatta dai genitori della minore che, per primi, avrebbero tentato disperatamente e invano di rianimarla. Nonostante le manovre della mamma e del papà, e il successivo l’intervento dei soccorsi allertati dalla famiglia, per la bimba non ci sarebbe stato più niente da fare.

Bimba di 7 anni trovata senza vita in casa a Ragusa, la prima ipotesi sul decesso

Secondo quanto finora emerso sulla tragedia che ha colpito l’intera comunità, la bambina di 7 anni sarebbe morta nel sonno e, stando a quanto riportato dall’Ansa che cita fonti vicine alla famiglia della piccola, il decesso sarebbe avvenuto per soffocamento.

Questa sarebbe la prima ricostruzione trapelata dopo il dramma, consumatosi nella notte all’interno di una abitazione a Ragusa.

Nonostante l’intervento dei genitori e dei soccorritori, nulla sarebbe valso a scongiurare il tragico epilogo. La piccola sarebbe rimasta soffocata, mentre dormiva nel suo letto, a causa di una improvvisa occlusione delle vie aeree.

La stampa locale riporta che i funerali sarebbero stati fissati per la giornata di domani, 5 novembre, e saranno celebrati presso la Chiesa del Preziosissimo Sangue a Ragusa. Sulla vicenda non sono emersi ulteriori dettagli.