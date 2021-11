Jack Reacher – La prova decisiva: su Italia 1 giovedì 4 novembre va in onda il film con Tom Cruise

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di giovedì 4 novembre 2021 è il ritorno di una pellicola action che vede protagonista il divo hollywoodiano Tom Cruise. L’attore interpreta qui Jack Reacher, un ex poliziotto dedito al lavoro che finirà al centro di un complotto che lo vedrà accusato di un massacrato che a suo dire non ha di certo commesso. Il film Jack Reacher – La prova decisiva va in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:30 circa. Leggi la trama completa ed il cast del film in onda questa sera.

Jack Reacher – La prova decisiva: il cast e le curiosità del film

Jack Reacher – La prova decisiva (in lingua originale dal solo titolo di Jack Reacher) è un film d’azione del 2012 scritto e diretto da Christopher McQuarrie, noto non solo come regista ma anche e sopratutto come sceneggiatore di molti film di successo che nel 1996 lo hanno portato a conquistare l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale per il capolavoro de I soliti sospetti.

Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo scritto da Lee Child nel 2005 e dal titolo di La prova decisiva scritto che vede protagonista Jack Reacher, interpretato ottimamente dal divo Tom Cruise.

Il noto attore è qui affiancato da un altro volto noto del cinema mondiale come Rosamund Pike, nei panni di Helen Rodin una capace avvocatessa. Al loro fianco figurano anche Richard Jenkins, David Oyelowo, Werner Herzog, Robert Duvall e Jai Courtney.

Jack Reacher – La prova decisiva: la trama del film

Jack Reacher è il protagonista di questa pellicola action che lo vede ormai lontano dal corpo della polizia che ha servito e bene per tanti anni durante la sua carriera. L’ex agente si troverà però coinvolto in un intricato complotto che al posto di svelare il vero colpevole dell’accaduto cerca di incastrarlo al posto del vero colpevole per delle questioni in sospeso del passato.

Così l’uomo si dovrà difendere dalle accuse e per farlo si servirà di una giovane e brava avvocatessa, per dimostrarsi al di fuori dei fatti e svelare come il vero colpevole sia il navigato cecchino James Barr.