La scelta di Maria: l’intenso docufilm che racconta la storia del Milite Ignoto in onda oggi su Rai1

Rai1 in occasione del 100esimo anniversario della tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria manda in onda un interessante docufilm che racconta la storia della scelta dolorosa di una madre chiamata a scegliere una salma come simbolo dei caduti in guerra. Giovedì 4 novembre 2021 alle ore 21:20 circa va in onda su Rai1 La scelta di Maria, per la regia di Francesco Miccichè e che vede come protagonisti Sonia Bergamasco e Cesare Bocci. Tutto quello che c’è da sapere sul docufilm esclusivo targato Rai.

La scelta di Maria: nel docufilm la storia del Milite Ignoto

Ricorre oggi giovedì 4 novembre 2021 il centesimo anniversario tumulazione all’Altare della Patria di quello che tutto il popolo italiano conosce come il Milite Ignoto.

Per l’occasione Rai1 propone un intenso docufilm diretto da Francesco Micchichè dal titolo di La scelta di Maria, che porta in televisione il racconto di una madre passata alla storia per la sua dolorosa scelta.

Maria è infatti la mamma di Antonio, un giovane tenente dato per morto durante la Grande Guerra, del quale il corpo non è stato mai rinvenuto in maniera ufficiale.

Così la donna è chiamata a scegliere, durante una straziante commemorazione tenutasi il 28 ottobre 1921, una tra le undici salme tornate senza vita in Italia dal campo di battaglia. Maria accetterà il ruolo in nome di tutte le madri rimaste senza figli a causa della guerra scegliendo quale corpo tra gli undici seppellire all’altare della Patria a Roma, eleggendolo a simbolo e facendolo diventare conosciuto come il Milite Ignoto.

La scelta di Maria: il cast del docufilm

Il docufilm ripercorre dunque sia la vicenda politica e sociale che principalmente quella umana rimasta nascosta e poco conosciuta ai più.

L’importante progetto per ricordare la storia del Milite Ignoto vedrà la partecipazione di Sonia Bergamasco nei panni della protagonista Maria, mentre Cesare Bocci interpreta il Ministro della Guerra Luigi Gasparotto ed Alessio Vassallo a dare il volto al tenente Augusto Tognasso.