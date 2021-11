LDA si dichiara a Serena ad Amici21, ma è ​uno scherzo. La reazione di Albe alle sue parole: il video

Programmi TV

LDA ha fatto una dichiarazione d'amore a Serena ad Amici2021 per finta. Infatti, la ballerina e il cantante volevano in realtà fare uno scherzo ad Albe, fidanzato di lei.

I ragazzi della scuola di Amici, nell’edizione del 2021 come in quella del 2020, vivono insieme in una casetta, sotto l’occhio vigile delle telecamere. Si tratta di una misura scelta per favorire l’isolamento anti-Covid. Ma questa decisione, dà anche la possibilità al pubblico di conoscere meglio i ragazzi e il loro carattere.

Degli allievi di Amici2021 vanno in onda, infatti, sia i pregi che i difetti. I telespettatori possono seguire la nascita di rapporti di amicizia o di amore, ma anche eventuali scontri e difetti. Nella puntata pomeridiana di ieri di Amici2021, è andato in onda uno scherzo piuttosto divertente.

LDA ha fatto finta di dichiararsi a Serena, già impegnata con Albe. Come avrà reagito il cantante?

LDA si dichiara a Serena: lo scherzo ai danni di Albe

LDA è uno degli allievi di Amici2021 più apprezzati dal pubblico per le sue doti canore e per la sua spigliatezza. Anche i suoi coinquilini in casetta sembrano apprezzarlo molto. Recentemente il cantante ha deciso di fare uno scherzo ad Albe, con la complicità di una ballerina.

LDA si è dichiarato a Serena per finta e la redazione ha fatto vedere il video incriminato ad Albe.

I due si sono visti di nascosto in camera di LDA e hanno organizzato una recita, comunicandolo alla redazione: “Stiamo per fare uno scherzo ad Albe“.

Il cantante ha preparato una vera e propria dichiarazione d’amore: “Ti dovevo dire un attimo una cosa seria, prendimi seriamente perché è giusto che tu lo sappia, però non lo volevo dire ancora ad Albe, ti dico la verità… Penso che tu hai capito il fatto che c’era un interesse da parte mia… Non è un c’era e un c’è“.

LDA si dichiara a Serena: la reazione di Albe

LDA si è dichiarato per finta a Serena, per fare uno scherzo ad Albe.

Il cantante in prima battuta si è addirittura dispiaciuto per l’amico: “No poverino, non lo sapevo… Mi spiace“. LDA, però poi, ha calcato la mano: “Non vi posso vedere insieme, una cosa che non riesco proprio… Non ce la faccio più… Mi dà proprio fastidio… Vi abbracciate e vi baciate sempre dove sto io… Cosa ci vedi di bello in lui?… Quando stai con me c’è quella sintonia… Non puoi nascondere il fatto che tu anche per me provi un interesse… Secondo me tu in lui non è che ci vedi chissà che cosa“.

A questo punto Albe ha cambiato un po’ atteggiamento, sembrato un po’ toccato e sbigottito: “Non voglio finire in litigi… Non mi sembra lui, non so a voi“.

Il cantante è rimasto col fiato sospeso fin quando la redazione non ha svelato lo scherzo.