Tina Cipollari mette in guardia Costabile su Gemma Galgani: “Lei vuole i giovani”. Commento puntata 04 novembre

Uomini e Donne

Non si placano le polemiche a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista ha discusso di nuovo con la Dama torinese per il suo atteggiamento dubbio con Costabile.

Tina Cipollari ha messo in guardia Costabile in modo molto diretto, parlando di Gemma Galgani. L’opinionista ha accennato anche al passato della dama, che si è risentita molto. Ida Platano e Diego Tavani, invece, hanno fatto sognare con il racconto del loro incontro romantico.

Tina Cipollari è stata diretta con Costabile.

Tra Ida Platano e Diego Tavani il feeling cresce

A Uomini e Donne si mescolano polemiche e sentimenti. Tina Cipollari ha voluto parlare in modo diretto con Costabile riguardo Gemma Galgani ed è nata una polemica. Invece il momento più romantico della puntata del 4 novembre, inaspettatamente, ce l’ha regalato Ida Platano.

Diego Tavani, che sembrava davvero un po’ falso, ha macinato chilometri e chilometri per un paio di ore con la bella Dama: “Quando mi ha abbracciato ho detto ‘Io posso già rimettere in moto e andare a casa“. Una cosa da lasciare basiti tutti.

Che sia la volta buona?

E poco importa che Ida Platano in puntata l’abbia chiamato Marcello, questa coppia fa già sognare. Speriamo Bene! Ida Platano sembra convinta: “Molto carino, attento, premuroso… Mi sento protetta quando sono tra le due braccia“.

Tina Cipollari è stata diretta con Costabile: l’opinionista ha detto la sua su Gemma Galgani

A Uomini e Donne, nella puntata del 4 novembre, oltre alla storia d’amore tra Diego Tavani e Ida Platano, si è parlato di nuovo di Gemma Galgani. La Dama torinese continua a provare dei dubbi nei confronti del Cavaliere, anche se sembra più che altro una recita per chiudere una situazione scomoda.

Anche un ballo tra Costabile e Dominique ha fatto subito intristire la Dama. Tina Cipollari non ha perso l’occasione per attaccarla per non aver invitato a suo volta il Cavaliere: “Rimane lì come una sfinge… Tutte chiacchiere e niente fatti… Cialtrona… Stai lì a fare la vedova allegra“.

La Dama è scoppiata a piangere, probabilmente perché Costabile non molla neanche così, anzi ha ribadito il suo interesse: “Io mi sento una persona cortese un galantuomo… Il minimo che potessi fare… Io continuo ancora a essere fermo nella mia posizione“.

Ma niente ha convinto Gemma Galgani a tornare nel mondo delle persone normali e rendersi conto della buona fede del Cavaliere, neanche l’attacco di Gianni Sperti: “Obbliga gli uomini a comportarsi come vuole lei… Ora quest’uomo non può più vivere… Sara condizionato“.

Tutte critiche lecite, ma Tina Cipollari ha voluto avvertire Costabile in modo molto diretto su Gemma Galgani toccando argomenti troppo importanti: “Capace di fare l’amante… Prima si riempie la bocca… Adesso omette il passato... Lei vuole i giovani… Costabile ma tu credi ancora su Babbo Natale?“. Una caduta di stile, che è davvero un po’ troppo anche per lo stile fuori le righe dell’opinionista.