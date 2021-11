Un professore: presto in onda la nuova fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann

Serie TV - Fiction

Per l'apprezzato Alessandro Gassman sta per prendere il via una nuova avventura che lo vedrà protagonista su Rai1. Scopri di più su Un professore, la nuova fiction targata Rai.

Rai1 è pronta a svelare al pubblico la sua nuova fiction che vede come protagonista Alessandro Gassmann, volto noto del canale che si è appena congedato con successo dal ruolo de l’ispettore Lojocono ne i Bastardi di Pizzofalcone. L’attore romano da giovedì 11 novembre 2021 torna sulla rete ammiraglia della televisione pubblica con la nuova Un professore, nella quale interpreta un insegnante illuminato di ritorno a Roma non solo per insegnare i grandi filosofi ai suoi alunni ma anche per risolvere e mettere a posto il rapporto conflittuale con il figlio.

Un professore: la trama della nuova fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann

Un professore è il titolo della nuova fiction di Rai1 che farà compagnia ai telespettatori del canale nella seconda parte dell’autunno 2021.

Sarà composta da 12 puntate che andranno in onda in 6 prime serate di giovedì a partire dall’11 novembre 2021.

Protagonista della storia è Dante Balestra, interpretato dall’attore Alessandro Gassmann, un professore da poco rientrato a Roma per prendere in carico una cattedra di filosofia.

Dante è un insegnante atipico che si rispetta il programma di studio facendo conoscere i grandi pensatori ai suoi alunni, spronandoli però con forza a ragionare con la propria testa e prendere le decisioni in totale autonomia.

Sarà dunque molto amato dai suoi alunni che lo eleggeranno a nuovo mito, anche se nella vita privata Dante nasconderà i classici problemi di un uomo comune tra le tante storie d’amore conclusesi male e il rapporto con il figlio Simone, che sembra essere l’unico a non amarlo.

Un professore: il cast della nuova fiction di Rai1

Al fianco di Gassmann ci saranno altri volti noti di film e fiction italiane come Claudia Pandolfi, qui nel ruolo di Anita che risulta essere l’ultima fiamma del professore.

Se nel ruolo di suo figlio troviamo il giovanissimo Nicola Maupas in quelli della madre del ragazzo si farà notare Christiane Filangieri, già nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Il paradiso delle signore e Don Matteo. Infine Paolo Conticini interpreterà un collega di Dante.