Uomini e Donne anticipazioni 4 novembre: Biagio Di Maro porta il conto delle spese. Shock in studio

Biagio Di Maro sarà di nuovo al centro delle polemiche a Uomini e Donne. Il Cavaliere porterà in trasmissione un conto delle spese sostenute per le uscite con le Dame.

I protagonisti del parterre di Uomini e Donne riescono sempre a stupire i telespettatori con nuovi colpi di scena. Gemma Galgani, dopo un inizio di conoscenza romantico e passionale con Costabile, ha improvvisamente dichiarato di avvertire della freddezza nei comportamenti del Cavaliere. I due hanno discusso e la frequentazione è stata sul punto di chiudersi in modo repentino.

Allo stesso modo, anche Marika Geraci ha improvvisamente chiuso la conoscenza con Marcello Messina, dopo che soltanto il giorno prima, aveva dichiarato di voler proseguire e di trovare il Cavaliere compatibile con le sue esigenze.

Adesso, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 4 novembre, ci sarà un nuovo colpo di scena interessante, come riportato da Isa e Chia. Il protagonista sarà Biagio Di Maro, che farà alzare una grande polemica in studio.

Uomini e Donne anticipazioni 4 novembre: le lamentele di Biagio Di Maro

Biagio Di Maro è uno dei protagonisti più discussi del parterre di Uomini e Donne. Il Cavaliere è stato con frequenza al centro delle polemiche per le sue conoscenze con le Dame, spesso finite in lite.

Il Cavaliere ha incominciato la nuova edizione di Uomini e Donne con un ritorno di fiamma con Sara, ma poi ha proseguito il suo percorso, conoscendo altre due Dame del parterre.

Le sue uscite, però, si sono rivelate tutte dei buchi nell’acqua e, adesso, Biagio Di Maro ha deciso di presentare il conto. Difatti, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 4 novembre, il Cavaliere porterà proprio il conto delle spese sostenute per le uscite con le Dame.

Una caduta di stile che alzerà un grande polverone.

Uomini e Donne anticipazioni 4 novembre: la polemica con Isabella

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 4 novembre, Biagio Di Maro farà di nuovo parlare di sé con un gesto un po’ particolare.

Il Cavaliere porterà in studio, infatti, un conteggio di tutte le spese sostenute per le uscite con le Dame incontrare in trasmissione.

Le interessate, naturalmente, non la prenderanno bene. Isabella Ricci, in particolare, accuserà il Cavaliere di star mentendo e di non aver, in realtà, speso le cifre sostenute. Secondo la Dama, Biagio Di Maro, infatti, spesso non pagava le cene, scambiandole con prodotti caseari.

Rosy, invece, lo accuserà di aver raccattato scontrini anche di altre persone per aumentare la cifra finale. La Dama racconterà anche un episodio specifico a supporto della sua tesi.