Clarissa Selassié in lacrime al Grande Fratello Vip6. La principessa parla del padre in carcere con Miriana

Grande Fratello

Clarissa Selassié ha raccontato una parte importante della sua vita alla sorella Jessica e a Miriana Trevisan. La principessa si sente in colpa mentre il padre è in carcere.

Tra le scoperte del Grande Fratello Vip6 ci sono certamente le tre sorelle Selassié. Le principesse sono entrate nella casa più spiata d’Italia da sconosciute e si sono ritagliate un loro spazio, facendosi conoscere al pubblico. Soprattutto Lucrezia Selassié ha fatto parlare molto di sé per la storia con Manuel Bortuzzo.

Tra i due il feeling è stato fulmineo ma poi lo sportivo ha preferito allontanarsi. Adesso Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo vivono un nuovo avvicinamento. Ieri sera, invece, è stata la minore delle tre sorelle Clarissa Selassié a raccontarsi di più al pubblico. La principessa si è aperta in una discussione in camera da letto con la sorella Jessica e Miriana Trevisan.

Clarissa Selassié è scoppiata a piangere, parlando del padre, che, attualmente, si trova in carcere.

Clarissa Selassié in lacrime: la principessa si sente in colpa

Clarissa Selassié ha pianto ieri sera al Grande Fratello Vip6. La ragazza ha improvvisamente avuto un crollo, ripensando alla situazione del padre. Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, infatti, si trova in carcere con l’accusa di truffa.

Le tre ragazze hanno difeso la posizione del padre, già in una precedente puntata serale del reality show di Canale5.

Adesso, Clarissa Selassié ha raccontato con dolore il primo incontro con il padre dopo l’arresto: “Immaginati lui la prima volta quando l’abbiamo visto, dopo tipo quindici giorni che non ci parlavamo e l’abbiamo dovuto vedere vestito con i vestiti da carcere e pure lui piangeva ti rendi conto? É stata una delle scene più brutte della mia vita. Non me lo scorderò mai“.

La principessa ha aggiunto di non riuscire a non pensare al padre, provando, in fondo, anche una sensazione di colpa: “Non è una cosa che puoi fare finta che non esiste, io ci provo… Mi sento anche in colpa delle volte.

Io sto qua e mi diverto e lui sta là e non so neanche se sta bene o che succede. Non lo so capito?“.

Clarissa Selassié in lacrime: le parole per la madre

Clarissa Selassié è scoppiata a piangere ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip6. La principessa ha avuto un momento di profonda commozione, non per vicende della casa, ma per un aspetto importante della sua vita privata. Clarissa Selassié ha parlato del padre detenuto, rivelando di sentirsi in colpa a divertirsi nella casa.

Miriana Trevisan ha consolato la ragazza: “Una cosa troppo grande per te“.

La principessa ha commentato anche la forza dimostrata in questa situazione difficile da sua mamma: “Nostra mamma, veramente, è stata fortissima in questi mesi, perché si sentiva persa, non sapeva a chi chiedere aiuto. Meno male che abbiamo avuto tipo i cuginastri di nostro padre che vivono fuori Roma e che ogni tanto potevamo andare da loro a cena per stare un po’ con loro… Non puoi pesare sulla vita delle persone“.