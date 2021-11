Costabile dà ragione a Tina Cipollari, dopo le continue lamentele di Gemma Galgani: “Forse ha ragione”

Uomini e Donne

Dopo varie liti e discussioni, nella puntata del 5 novembre di Uomini e Donne, Costabile si è staccato da Gemma Galgani. Il Cavaliere, sfinito dalle sue lamentale, ha cominciato a vederla sotto occhi diversi. Il cambiamento è stato così sostanziale che Costabile ha perfino dato ragione a Tina Cipollari e alle sue teorie.

Costabile dà ragione a Tina Cipollari: il Cavaliere prende le distanze da Gemma Galgani

Che caos in studio a Uomini e Donne nella puntata del 5 novembre.

Gemma Galgani ha cominciato già la trasmissione con l’espressione che augurava tempesta, come sottolineato da Tina Cipollari: “Ariaccia oggi… non la vedo allegra”. E così è stato.

La Dama torinese è partita in attacco, cominciando la solita polemica contro Costabile: “Non mi hai guardato una volta, mi sto facendo delle domande… Chi sei e cosa sei veramente… Romanticismo al quale non rinuncio“. Ma Gemma Galgani ha perso la partita. Infatti, il Cavaliere, invece di darle corda e implorare il suo perdono, ha subito fatto intendere di voler chiudere tutta la situazione: “Con questi tuoi giudizi non si va da nessuna parte gemma… Non mi sento per niente responsabile… Mi era sembrato di essere stato abbastanza chiaro… Irrilevante ai fini della nostra conoscenza“.

La Dama torinese che si aspettava di lasciare e non di essere lasciata o che voleva solo fare un po’ di teatrino, ha subito il colpo e il Cavaliere ha giocato il carico. Costabile ha dato ragione alle teorie di Tina Cipollari, anche per lui la Dama cerca dei pretesti di poco conto, solo per chiudere la loro conoscenza: “Da parte di Gemma non c’è più la volontà di volermi frequentare… A questo punto, credimi, forse ha ragione Tina… Gemma aiutami a comprendere“.

Costabile dà ragione a Tina Cipollari: i pareri degli opinionisti

Costabile ha dato ragione a Tina Cipollari a Uomini e Donne nella puntata del 5 novembre. Gianni Sperti ha attaccato l’atteggiamento della Dama, che a suo dire, svilisce i corteggiatori: “Qualsiasi uomo si stuferebbe di avere di fronte una donna così piagnona… Non si può pretendere così dopo due settimane“.

Gemma Galgani, ha da un po’ questo tipo di approccio con le sue conoscenze, ma non sempre, come ha voluto sottolineare Tina Cipollari: “Quando lei è interessata lei sopporta tutto… Qualche anno fa non guardavi tutte queste piccole sfumature“.

La giusta chiusa di tutta la discussione è arrivata da Dominique: “Sta finendo questa storia e io lo sento“. Più gufata di così!