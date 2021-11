Irene Grandi torna in televisione: i rumors sulla cantante che strizza l’occhio alla tv

Programmi TV

Irene Grandi è una delle voci più energiche della musica italiana, capace di conquistare il pubblico con il suo particolare graffio e con la sua forza. La cantante è da qualche tempo lontana dalle scene dopo la partecipazione al Festival di Sanremo del 2020, quello vinto da Diodato e passato alla storia per la scena tra Morgan e Bugo, e sembrerebbe che abbia tutta la voglia di tornare a calcare un palco televisivo. In questi giorni l’artista è infatti al centro di alcuni rumors che la vedrebbero vicina al ritorno in televisione questa volta però nelle vesti di conduttrice. Scopriamo qualcosa in più sui progetti futuri della rocker fiorentina.

Irene Grandi e la tv

Irene Grandi è una rocker che si è fatta conoscere nel corso della sua carriera oltre che per la sua voce anche per la sua immagine energica e piena di forza. Il pubblico italiano la conosce infatti come cantante dalla potente voce ed in pochi sanno che nel suo passato c’è anche una breve parentesi da conduttrice che parrebbe non aver mai dimenticato tanto da voler rispolverare le sue doti alla conduzione.

Dopo l’ultima esperienza televisiva caratterizzata dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2020, vinto da Diodato e dove si è classificata al nono posto con la canzone Finalmente io scritta dall’amico Vasco Rossi, sembrerebbe che la cantante abbia tutta la voglia di tornare in televisione questa volta però nelle vesti di conduttrice.

Irene Grandi e su di uno show tutto per lei

Il nome della cantante è recentemente ritornato in auge dopo le indiscrezioni riportate da TvBlog, che ha approfondito l’argomento grazie alle sue fonti. Come riporta il sito web, Irene Grandi sembrerebbe infatti nelle grazie della casa di produzione Ballandi Multimedia che starebbe pensando proprio ad uno show tutto cucito su misura della rocker.

Le parti sarebbero dunque al lavoro per consentire alla cantante il ritorno in televisione nelle gradite vesti di conduttrice.