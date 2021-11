Jo Squillo eliminata al Grande Fratello Vip: si salvano Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu

Grande Fratello

Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Jo Squillo sono i 4 concorrenti indiziati all’eliminazione al Grande Fratello Vip. Una quaterna di grandi protagonisti di questa edizione che, tuttavia, questa sera scoprono il loro destino attraverso un nuovo importantissimo verdetto di gioco. Dopo i primi concorrenti salvi, Alfonso Signorini annuncia il verdetto: è Jo Squillo a dover uscire dai giochi.

Grande Fratello Vip, nuovo verdetto e nuova eliminazione

Al Grande Fratello Vip va in scena una nuova eliminazione, con un televoto a 4 che non lascia scampo per uno dei grandi protagonisti di questa edizione.

In nomination ci sono Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Jo Squillo: 4 concorrenti per 4 differenti percorsi in quel di Cinecittà. La coppia Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi ha fatto parecchio parlare di sé, tra tira e molla continui e riavvicinamenti dopo la relazione d’amore bruscamente interrotta prima dell’inizio del reality. Ad ora i rapporti sembrano essersi definitivamente congelati.

Sul tema dell’amore ne sa qualcosa Nicola Pisu che, al GF Vip, ha rivelato più volte di provare un forte sentimento per Miriana Trevisan.

I due si sono gradualmente avvicinati, tra abbracci e coccole a letto, ma le titubanze della showgirl hanno portato il loro rapporto su un binario morto. Jo Squillo, infine, ha sempre mostrato con fierezza il suo spirito battagliero e ha tirato fuori gli artigli quando si è sentita punzecchiata: freschi ancora i ricordi dei furiosi scontri con Katia Ricciarelli nella Casa.

Jo Squillo eliminata abbandona definitivamente la Casa: si salva Nicola Pisu

Ma il destino di questi 4 concorrenti, nel corso dell’ultima settimana, è finito nelle mani del pubblico votante.

Nel corso della puntata in onda questa sera, infatti, Alfonso Signorini annuncia il nuovo verdetto. Inizialmente vengono annunciati i primi due concorrenti a salvarsi: si tratta di Soleil Sorge prima e di Gianmaria Antinolfi poi. I due concorrenti rimasti, Jo Squillo e Nicola Pisu, vengono invitati a salutare i compagni e a entrare in una stanza separata dal salone: è lì che scoprono il verdetto definitivo.

“Il pubblico ha deciso che il concorrente che deve abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip è Jo Squillo“: Jo Squillo è così la nuova eliminata dal reality.

Si salva invece Nicola Pisu.