Uomini e Donne anticipazioni 5 novembre: Gemma Galgani e Costabile ai ferri corti, si nomina un ingombrante ex

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 5 novembre, Gemma Galgani e Costabile si confronteranno ancora. Il Cavaliere non si dimostrerà contento.

Gemma Galgani, malgrado i lunghi anni di permanenza a Uomini e Donne, riesce sempre ad appassionare il pubblico del dating show con le sue storie d’amore complicate. Dopo una partenza in sordina nell’edizione 2021/2022, adesso la Dama torinese si è ripresa prepotentemente il centro della scena. Difatti, le vicende di Gemma Galgani sono tra le più seguite dai telespettatori.

Dopo una breve conoscenza con Pierluigi, adesso, la Dama torinese frequenta Costabile. Il Cavaliere si è detto molto preso da lei ed è nata la passione. Ma l’idillio ultimamente ha preso una brutta piega.

Come riportato da Isa e Chia, a Uomini e Donne secondo le anticipazioni della puntata del 5 novembre, Gemma Galgani e Costabile litigheranno ancora.

Uomini e Donne anticipazioni 5 novembre: lo sfogo di Gemma Galgani contro Costabile

Come da prassi ormai da anni, Gemma Galgani, alla fine di ogni puntata registra uno sfogo in camerino con la redazione. La Dama commenta gli accadimenti del dating show dal suo punto di vista e aggiorna sulle sue vicende sentimentali. A Uomini e Donne, nella puntata del 5 novembre, secondo le anticipazioni, andrà in onda un altro confessionale della Dama torinese.

Gemma Galgani si dimostrerà molto colpita dall’atteggiamento di Costabile, da lei definito freddo. In particolare, la Dama torinese lamenterà la scarsità di scambi, come messaggi WhatsApp e telefonate, quando i due si trovano distanti. L’ennesima lamentela della donna, farà scattare la reazione di Tina Cipollari, ma anche Costabile non si troverà d’accordo.

Uomini e Donne anticipazioni 5 novembre: la reazione di Costabile

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 5 novembre Gemma Galgani parlerà ancora delle mancanze di Costabile.

Il Cavaliere prenderà molto male le critiche e attaccherà, a sua volta, la Dama torinese. Costabile arriverà a dire di trovarsi d’accordo con Tina Cipollari, sul fatto che sembra che Gemma Galgani cerchi un pretesto per litigare con il Cavaliere.

La polemica verrà ulteriormente infuocata dall’intervento di Dominique, Dama scesa appositamente per corteggiare Costabile. Dominique dirà la sua opinione sul rapporto tra la Dama torinese e Costabile ma nominerà anche Giorgio Manetti. Come reagirà allora Gemma Galgani?