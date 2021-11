Chi è Francesca Falomo: quel che c’è da sapere sulla sportiva donna d’affari fidanzata di Fabio Galante

Chi è

Mentre Fabio Galante è impegnato sul palco di Ballando con le Stelle, ad aspettarlo a casa c’è la sua splendida fidanzata. Bella, sportiva e in carriera, scopriamo qualcosa in più su Francesca Falomo, la donna che ha rubato il cuore dell’ex sex symbol del calcio italiano.

Chi è Francesca Falomo: fidanzata di Fabio Galante

Originaria di Pordenone, Francesca Falomo si è trasferita a Milano ormai oltre 10 anni fa. È laureata in economia aziendale e oggi lavora nel campo del private banking e come modella, complice il fisico mozzafiato.

La friulana infatti, come ha avuto modo di raccontare in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta, è una grande appassionata di sport e segue una dieta molto rigida. Per lei allenarsi significa prendersi del tempo per se stessa e staccare dagli impegni lavorativi.

Un momento importante della sua routine che ha risentito molto della pandemia: “Oltre alla sala pesi, c’erano diversi corsi tra cui spinning in acqua o fuori dall’acqua, idrobike e crossfit. Avevo un programma che seguivo con dedizione. Poi le palestre hanno chiuso e, inevitabilmente, è stato necessario trovare delle alternative per mantenersi in forma.” La soluzione è stata l’allenamento a casa.

Un’attività che Francesca ha cercato di condividere (con scarsi risultati) con il fidanzato Fabio Galante che oggi, allo stile di vita sportivo, ne preferisce uno più rilassato.

La relazione tra Francesca Falomo e Fabio Galante

Oltre ad essere un ex giocatore di talento, Fabio Galante è noto per essere uno dei sex symbol più gettonati degli anni ’90 e 2000. Tra le sue ex fidanzate ci sono Laura Freddi, Giorgia Palmas, Laura Torrisi e persino una coniglietta di Playboy, Sarah Nile.

A lui sono stati attribuiti negli anni anche dei flirt (mai confermati) con Barbara d’Urso e Lory del Santo.

L’ex difensore è stato paparazzato per la prima volta ad Ibiza in compagnia di Francesca Falomo nel 2016 e da allora la coppia ha intrapreso una storia d’amore che sembra andare a gonfie vele. Le differenze tra i loro caratteri non si sono mai dimostrate un ostacolo, ha confessato Francesca: “Sono una persona iperattiva. A differenza del mio fidanzato. Sono il suo esatto opposto. Devo mantenermi sempre impegnata, sia sotto il profilo fisico che mentale.”

Ma se la gestione del tempo libero è diversa, ad accomunarli c’è la passione per il calcio: “Mio papà e mio fratello sono ipertifosi interisti.

Quando Fabio ha visto delle partite con loro, non poteva credere alla passione che gli uomini della mia famiglia mettevano in gioco. Io e mamma non abbiamo mai visto le gare dei nerazzurri con loro. Da quando ho iniziato a frequentare Fabio, invece, mi sono avvicinata a questo mondo. Vado a vedere le partite con lui molto volentieri. Mi tengo informata per amore”.

Francesca Falomo e Fabio Galante: c’è aria di matrimonio

La coppia sta facendo davvero sul serio. Dal 2017 convivono a Milano e già prima della pandemia stavano pensando a fare il grande passo.

Intervistato a Storie Italiane, Fabio Galante ha infatti confermato: “Ne stavamo parlando ma la pandemia ha rovinato tutto. Sicuramente ci stiamo lavorando.”

Un matrimonio dunque che potrebbe arrivare in un futuro non troppo lontano e che potrebbe essere accompagnato da un altro lieto evento. In quell’occasione infatti l’interista aveva dichiarato anche: “Mi piacerebbe creare una famiglia con lei.”